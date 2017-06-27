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Депутат ГД заявил о необходимости увеличить финансирование сельскохозяйственных вузов

Общество
27 июня, 22:32 UTC+3 НИЖНИЙ НОВГОРОД НОВГОРОД 27, июня. /ТАСС

Сейчас этим вузам, по словам Вячеслава Никонова, нужно финансирование в 17 млрд рублей, а получают они 13,5 млрд рублей

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 июня. /ТАСС/. Российские сельскохозяйственные вузы нуждаются в финансировании в размере 17 млрд рублей. Об этом во вторник заявил председатель комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов во время внеочередного расширенного заседания фракции "Единая Россия" на тему развития агропромышленного комплекса в Нижегородской области.

"Сейчас я готовлю предложение по комплексному решению задач по подготовке кадров в сельскохозяйственных ВУЗах. Там много проблем, а главная, что нормативы, по которым финансируется работа ВУЗов, не совершенны, это приводит к тому, что ВУЗы Минсельхоза недофинансированы. Кроме того, даже те средства, которые по этим нормативам выделяются, не доводятся. Сейчас этим вузам нужно финансирование в 17 млрд рублей, а получают они 13,5 млрд рублей", - заявил Никонов.

Депутаты во время заседания приняли решение рассмотреть предложения об увеличении мер поддержки агропромышленного комплекса в регионе по нескольким направлениям. Руководитель фракции "Единая Россия" в законодательном собрании Нижегородской области заявила о необходимости выделения дополнительных четырех миллиардов рублей из регионального бюджета в 2018 году на программы поддержки АПК.

"Мы надеемся, что будут выделены дополнительные меры на поддержку нашего АПК. Одно из направлений - модернизация программы по подготовке кадров для работы в сфере АПК. Программа сейчас есть, но она с точки зрения многих участников не решает той самой главной проблемы привлечения и закрепления кадров в отрасль сельского хозяйства. Те меры поддержки, которые есть в регионе, необходимо пересмотреть с учетом мнения самих специалистов, которые готовы ехать работать на село", - заявила Щетинина.

Общая сумма поддержки агропромышленного комплекса страны в федеральном бюджете на 2017 года составляет 158 млрд рублей. Это на 5 млрд рублей больше, чем в прошлом году.

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