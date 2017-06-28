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Кабмин утвердил порядок расчета рейтинга субъектов РФ в поддержке социальной сферы

Общество
28 июня, 7:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, июня. /ТАСС

Принятое решение позволит сопоставлять итоги работы регионов в сфере поддержки социально ориентированных НКО и социального предпринимательства

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МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о порядке расчета рейтинга субъектов Федерации по итогам поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНО) и социального предпринимательства. Соответствующий документ опубликован в среду на сайте правительства.

"Подписанным распоряжением утвержден перечень показателей, используемых для расчета рейтинга субъектов Федерации по итогам реализации механизмов поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и социального предпринимательства, обеспечения доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере и внедрению конкурентных способов оказания государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере", - говорится в сообщении.

В частности, в указанный перечень входят такие показатели как темпы роста количества СОНО на территории субъекта, доля работников негосударственных организаций, занятых в социальной сфере, доля средств бюджета субъекта Федерации, выделяемых на предоставление услуг в социальной сфере и другие.

Отмечается, что принятое решение позволит сопоставлять итоги работы регионов в сфере поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и социального предпринимательства, выявлять лучшие практики в этой сфере.

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