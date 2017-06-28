Минэкологии предлагает уйти от полигонов в пользу мусоросжигательных заводов в Подмосковье

КРАСНОГОРСК, 28 июня. /ТАСС/. Министерство экологии Московской области предлагает полностью отказаться от мусорных полигонов в Подмосковье в пользу мусоросжигательных заводов. Об этом в среду сообщил журналистам министр экологии Московской области Александр Коган.

"В Московской области должны быть лучшие технологии, которые сегодня реализуются в Европе и в мире в целом. Не должно быть полигонов. Альтернативой полигонам может быть только строительство мусороперерабатывающих заводов", - сказал он.

Министерство экологии Московской области также попросило власти Москвы софинансировать рекультивацию мусорного полигона Кучино, до 90% которого было сформировано за счет коммунальных отходов столицы.

"Мы вчера обратились к Москве в просьбой софинансировать полигон Кучино. У нас партнерские отношения", - сказал Александр Коган.

Ранее министерство предварительно оценило стоимость рекультивации не более чем в 4 млрд рублей. Причем 70% этой суммы будет выделено из федерального бюджета по поручению президента, сообщала пресс-служба правительства и губернатора Московской области.

Во вторник вице-премьер РФ Александр Хлопонин поручил уточнить стоимость проекта и определить объемы и источники финансирования рекультивации полигона, поскольку "анонсируемые СМИ средства колоссальные".

23 июня в Подмосковье по требованию президента РФ Владимира Путина был закрыт для приема мусора крупный мусорный полигон Кучино в Балашихинском округе. Эта свалка принимала до 600 тыс. тонн мусора в год. Власти Москвы, операторы полигонов Московского региона и мусоровывозящие компании в настоящий момент разрабатывают новую схему вывоза мусора, который должен был быть захоронен в "Кучино".

Ранее сообщалось, что в Подмосковье должно остаться 14 полигонов к концу 2017 года с учетом закрытой недавно Кучинской свалки в рамках реформирования системы утилизации отходов в области. Дополнительно к ним власти региона создадут пять новых современных полигонов, где будут захороняться только обезвреженные отходы - в Серебряно-Прудском, Сергиево-Посадском, Орехово-Зуевском, Каширском и Воскресенском районах.

Также власти планировали с 2019 года начать вводить в эксплуатацию четыре современных мусоросжигательных завода: в Наро-Фоминске, Солнечногорске, Ногинске и Воскресенске. Мощность каждого предприятия составит 700 тыс. тонн, вместе они смогут утилизировать до 2,8 млн тонн отходов ежегодно.