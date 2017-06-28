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Почти 400 россиян заболели лихорадкой Денге в Таиланде, Вьетнаме и Доминикане за два года

Общество
28 июня, 14:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, июня. /ТАСС

Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова

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МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Почти 400 случаев заболевания лихорадкой Денге зарегистрированы у россиян, которые побывали на отдыхе в Таиланде, Вьетнаме и Доминиканской Республике за два года. Об этом в среду заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Если говорить о лихорадке Денге, то это в первую очередь Таиланд и Вьетнам. Если говорить о малярии, то это страны Азии и Африки. За прошедшие два года почти 400 случаев лихорадки Денге привезено в страну", - сказала она.

Среди стран, которые представляют риск для туристов - Таиланд, Вьетнам и Доминиканская Республика. По словам Поповой, в меньшей степени это касается Турции.

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