Почти 400 россиян заболели лихорадкой Денге в Таиланде, Вьетнаме и Доминикане за два года

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Почти 400 случаев заболевания лихорадкой Денге зарегистрированы у россиян, которые побывали на отдыхе в Таиланде, Вьетнаме и Доминиканской Республике за два года. Об этом в среду заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Если говорить о лихорадке Денге, то это в первую очередь Таиланд и Вьетнам. Если говорить о малярии, то это страны Азии и Африки. За прошедшие два года почти 400 случаев лихорадки Денге привезено в страну", - сказала она.

Среди стран, которые представляют риск для туристов - Таиланд, Вьетнам и Доминиканская Республика. По словам Поповой, в меньшей степени это касается Турции.