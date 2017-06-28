Путин пообещал продолжить укреплять социальные гарантии для военных

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МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин, выступая на торжественном приеме в честь выпускников военных вузов, пообещал продолжить работу по укреплению социальных гарантий для российских военных. "В свою очередь продолжим заботиться об укреплении социальных гарантий для военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и специальных служб, - сказал глава государства. - Будем и дальше обеспечивать достойное денежное довольствие, предоставлять постоянное служебное жилье, повышать качество медицинского обслуживания для военнослужащих и членов семей".
По словам главы государства, офицеры находятся в авангарде сложной и ответственной работы по защите страны. Он выразил уверенность, что выпускники военных вузов как командиры всех уровней приложат максимум усилий для подготовки личного состава. "Ваша прямая обязанность - сделать из подчиненных профессионалов военного дела, воспитать их настоящими патриотами, грамотными и ответственными специалистами", - сказал президент, добавив, что офицеры должны служить примером, нравственным авторитетом для солдат и сержантов, беречь честь мундира и высокий статус российского офицера.
Путин также отметил и важность работы правоохранительных органов и специальных служб. По его словам, их главные задачи - это противодействие терроризму и экстремизму, борьба с преступностью и коррупцией. Как и прежде, по мнению российского лидера, здесь востребована компетентность, оперативное мастерство, грамотное использование новейшей техники. "Нужно последовательно улучшать ключевые показатели вашей работы, важно добиваться, чтобы каждое преступление было раскрыто, а виновные понесли заслуженное законное наказание. Именно такого принципиального подхода ждут от вас наши граждане и вы должны оправдать доверие", - заключил Путин.
В торжественном приеме, который традиционно проходит в Большом Кремлевском дворце, принимают участие выпускники вузов Минобороны, а также высших образовательных учреждений МВД, МЧС, ФСБ, ФСИН, Росгвардии и ФСО России. На прием в Кремль приглашены более 700 офицеров, окончивших военные вузы с отличием и золотой медалью, а также преподаватели и начальники военно-учебных заведений.