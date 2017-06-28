Отопительный сезон в Ненецком округе завершится 3 июля

АРХАНГЕЛЬСК, 28 июня. /ТАСС/. Отопительный сезон в населенных пунктах Ненецкого автономного округа завершится 3 июля, сообщили в среду в пресс-службе региональной администрации.

"Последними подачу тепла в дома прекратят Пешский сельсовет (1 июля), Пустозерский сельсовет (3 июля) и город Нарьян-Мар (3 июля)", - говорится в сообщении.

Постановление о завершении теплоснабжения издается в каждом муниципалитете отдельно. На основании общепринятых нормативов для прекращения отопительного сезона среднесуточная температура в населенных пунктах не должна опускаться ниже 8 градусов тепла на протяжении 5 дней. Первыми отключили теплоснабжение в Омском и Юшарском сельсоветах 15-16 июня.

По прогнозу Севгидромета, в ближайшее время в НАО ожидается 2-7 градусов тепла, местами до 13 градусов.

В связи с тем, что в поселке Амдерма среднесуточная температура удерживается сейчас в районе 1-2 градусов тепла, постановление об окончании отопительного сезона главой муниципального образования пока не принято. "В поселке практически никогда не прекращается подача тепла в дома, поскольку температура не позволяет нам это делать. Нет уверенности, что этим летом мы будем отключать теплоснабжение", - цитирует пресс-служба главу муниципального образования Надежду Ипполитову.