Отопительный сезон в Ненецком округе завершится 3 июля

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АРХАНГЕЛЬСК, 28 июня. /ТАСС/. Отопительный сезон в населенных пунктах Ненецкого автономного округа завершится 3 июля, сообщили в среду в пресс-службе региональной администрации.
"Последними подачу тепла в дома прекратят Пешский сельсовет (1 июля), Пустозерский сельсовет (3 июля) и город Нарьян-Мар (3 июля)", - говорится в сообщении.
Постановление о завершении теплоснабжения издается в каждом муниципалитете отдельно. На основании общепринятых нормативов для прекращения отопительного сезона среднесуточная температура в населенных пунктах не должна опускаться ниже 8 градусов тепла на протяжении 5 дней. Первыми отключили теплоснабжение в Омском и Юшарском сельсоветах 15-16 июня.
По прогнозу Севгидромета, в ближайшее время в НАО ожидается 2-7 градусов тепла, местами до 13 градусов.
В связи с тем, что в поселке Амдерма среднесуточная температура удерживается сейчас в районе 1-2 градусов тепла, постановление об окончании отопительного сезона главой муниципального образования пока не принято. "В поселке практически никогда не прекращается подача тепла в дома, поскольку температура не позволяет нам это делать. Нет уверенности, что этим летом мы будем отключать теплоснабжение", - цитирует пресс-служба главу муниципального образования Надежду Ипполитову.