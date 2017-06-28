Власти Подмосковья намерены взыскать ущерб с компании-эксплуатанта полигона "Кучино"

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Власти Московской области планируют взыскать с компании - эксплуатанта полигона ТБО "Кучино" ущерб, нанесенный экологии. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявил заместитель председатель подмосковного правительства Александр Чупраков.

"Возвращаясь к полигону "Кучино", который закрыт, - нашим Министерством экологии (и природопользования) был рассчитан ущерб, и сейчас готовятся все документы о предъявлении этой компании ущерба в размере 2,2 млрд рублей", - сказал он.

В минувшую пятницу, 23 июня, в деревне Фенино городского округа Балашиха закрыли полигон ТБО "Кучино", который считался одним из самых больших в Московской области и принимал до 90% коммунального мусора Москвы. Ликвидировать объект потребовал президент России Владимир Путин на совещании с правительством 22 июня после того, как во время "Прямой линии" 15 июня к нему обратились жители расположенных рядом с полигоном домов и пожаловались на запах от свалки.

Вслед за этим губернатор Московской области Андрей Воробьев распорядился остановить работу свалки с 23 июня. 27 июня вице-премьер РФ Александр Хлопонин поручил сосредоточить усилия на устранении негативных факторов, влияющих на людей, проживающих вблизи полигона, и определить объемы и источники финансирования проекта. По данным экологического движения "РосЭко", свалка была создана в 1964 году на месте отработанного глиняного карьера. Общая площадь полигона превышает 50 гектаров.