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Москалькова призвала ограничить срок заключения в СИЗО при рассмотрении дел судами

Общество
28 июня, 18:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, июня. /ТАСС

Омбудсмен полагает, что срок предварительного заключения при рассмотрении уголовных дел, как правило, не должен превышать один год

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МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила ограничить одним годом предельный срок заключения в СИЗО в ходе рассмотрения судами уголовных дел. В настоящее время законодательство ограничивает полутора годами период содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в ходе предварительного следствия.

"Предлагается внести изменения в Уголовно- процессуальный кодекс, определить не только конечный срок под следствием 18 месяцев, но и при рассмотрении дела в суде", - сказала омбудсмен в ходе заседания Либеральной платформы партии "Единая Россия". По словам Москальковой, срок предварительного заключения при рассмотрении уголовных дел, как правило, не должен превышать один год.

Омбудсмен сообщила, что ЕСПЧ вынес 116 решений в отношении России в связи с нарушением разумных сроков содержания граждан в СИЗО до вынесения судом приговора по уголовным делам, а сама она получила почти 600 таких жалоб.

Москалькова призвала также обязать следователей "давать свидания с родственниками через определенный срок". "Это [право следователя давать разрешение на свидания] тоже рычаг очень жестокого обращения к людям", - считает омбудсмен. Она рассказала о том, что ей известны случаи, когда следователи не дают разрешение на свидания обвиняемого с беременной женой или престарелой матерью. "Это, конечно, метод воздействия [на обвиняемого, подозреваемого]", - заключила она.

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Персоны
Москалькова, Татьяна Николаевна
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