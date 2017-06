В день рождения Саманты Смит в "Артеке" писали письма мира

ПОСЕЛОК ГУРЗУФ /Республика Крым/, 29 июня. /Корр. ТАСС Андрей Мединский/. Для Международного детского центра "Артек" 29 июня - день особенный, в этот день родилась знаменитая американская девочка - Посол доброй воли Саманта Смит. Она прославилась на весь мир после того, как в 1982 году направила письмо главе СССР Юрию Андропову с вопросом о том, почему СССР хочет войны, а затем летом следующего года по приглашению Кремля посетила Советский Союз и в том числе "Артек".

Вся седьмая артековская смена посвящена Саманте Смит и называется "Улыбка Саманты", а в день ее 45-летия в знаменитом лагере заработала "Почта мира". О том, что написали артековцы на открытках, кому их направили и как могут дети своими поступками повлиять на человечество, - в репортаже ТАСС.

Почта мира

В "Артеке" постоянно работает артековская почта - это партнерский проект "Почты России", создавшей в лагере детский игровой развивающий центр, который функционирует как полноценное почтовое отделение, откуда можно отправить послания в любую точку мира. "Одной из наших задач является возрождение эпистолярного жанра. Например, у нас можно написать письмо гусиным пером на пергаментной бумаге, поставить на него сургучную печать и отправить", - говорит руководитель проекта "Почта Артека" Ольга Артеменко.

В день рождения Саманты Смит все артековцы пишут письма мира, которые обязательно доставят адресатам, среди них президенты России, США, Украины и Белоруссии, канцлер Германии и многие другие мировые лидеры. По сути, ребята делают то же самое, что и десятилетняя американка 35 лет назад.

Эта акция в "Артеке" проходит во второй раз, впервые она состоялась в день тридцатилетней годовщины гибели Саманты Смит 29 августа 2015 года. "Это было тридцатилетие с даты авиакатастрофы, в которой погибли Саманта и ее отец Артур, и тогда было написано более двух тысяч писем, больше всего - Владимиру Путину, на втором месте был президент Украины Петр Порошенко, а на третьем месте - министр иностранных дел Сергей Лавров, далее шли министр обороны Сергей Шойгу и канцлер Германии Ангела Меркель", - поясняет главный специалист артековской почты Оксана Шевченко.

По ее словам, некоторые артековцы утверждают, что даже получили ответы от Путина и Шойгу.

Почему страны не дружат?

В своих письмах артековцы, как и Саманта Смит, поднимают вопросы мира и дружбы. "Дорогой товарищ В. В. Путин! Вы недавно приехали к нам в "Артек" и Вы сказали, что мы должны дружить. А вы? Почему страны не дружат? Все на земле - братья и сестры, мы едины! Пожалуйста, подружитесь со всеми, мы единая семья! Дружите, и не надо войны", - написал на открытке с изображением Саманты Смит Степан Баранов.

В этом году, как и в первый раз, когда проводилась акция, большинство артековцев решили направить свои письма Владимиру Путину. Много писем было написано и американскому президенту Дональду Трампу, в которых артековцы призывали его к миру и дружбе с Россией и другими странами, а некоторые даже заверили американского лидера, что в России "медведи по улицам не ходят".

"А я написала президенту Украины Петру Порошенко, что мы все - единый народ, хотя и разделены границей, и не нужно соперничать, разделять нас", - говорит Алина Бажан.

Но артековцы писали письма не только главам государств. К примеру, двенадцатилетняя теннисистка Саша Кузнецова написала Елене Исинбаевой, что была очень расстроена, когда российских спортсменов не допустили к участию в Олимпиаде, и поблагодарила за помощь, которую оказывает знаменитая легкоатлетка честным спортсменам.

Капитал дружбы

Многие нынешние артековцы - ровесники Саманты Смит в момент ее приезда в СССР, и, как говорят сами ребята, о девочке они узнали, когда стало ясно, что поедут в "Артек" на посвященную ей смену. А Мирне Газаловой повезло больше других: ей про Саманту рассказал ее родной дедушка Виктор Волжин, который занимался организацией приезда Саманты в "Артек".

"Дедушка мне рассказывал, как Саманта Смит приехала в "Артек" в 1983 году, как жила в лагере "Морском" и подружилась со многими ребятами. Она всегда была счастливой, потому что ей здесь все очень нравилось", - поясняет девочка.

Сегодня о Саманте Смит аретековцам рассказывает и режиссер-оператор "Артекфильм" Владимир Подзноев, который в момент приезда американки как раз снимал фильм к шестидесятилетию "Артека". В это кино попала и Саманта, а сегодня ребята смотрят эти исторические кадры.

В фильме есть эпизод, когда Саманта и ее подруга из Ленинграда Наталья Каширина, обнявшись, поют на английском языке песню "Пусть всегда будет солнце": "May there always be sunshine, may there always be blue skies, may there always be Mummie, may there always be me!" Когда современные артековцы смотрят этот фрагмент, они хором подхватывают песню сначала на английском, а потом переходят на русский.

"Мы записали интервью с девочками, но неожиданно для нас они обнялись и запели. Это говорит о том, что в "Артеке" есть самый большой капитал, которого нет нигде, - это капитал дружбы", - говорит Подзноев.

Саманта и "Артек" связаны неразрывно

Директор "Артека" Алексей Каспржак утверждает, что "Артек" и Саманта Смит связаны неразрывно. "Любая образовательная организация - это прежде всего традиция, которая зиждется на истории, происходящей в ней. Саманта Смит - это наш гость, это артековка, поэтому это вплетено в историю "Артека" неразрывно", - поясняет он.

По словам директора лагеря, образ Саманты дает детям возможность понять, что в жизни много зависит от них самих, от веры в то, что простое человеческое действие или эмоция может изменить мир вокруг. "В этом смысле естественное обращение ребенка, который задает вопросы и не находит на них ответов в историческом смысле вызвало определенную реакцию. Поэтому образ Саманты Смит - это иллюстрация для огромного количества детей собственной причастности к формированию сегодняшней истории", - говорит Каспржак.

Он считает, что обращение Саманты Смит к советскому лидеру было сделано абсолютно искренне и в этом не было какой-то политической игры. "И реакция (на письмо Саманты - прим. ТАСС) осталась в истории ровно потому, что и она была, судя по всему, по-честному. Жизнь так устроена, что в ней по истечении времени сложно отличить миф от реальности, но "Артек" - место, где главным является ребенок, где очень сложно сфальшивить, и если бы здесь было много фальши, то это не стало бы историей "Артека", - добавляет он.

Улыбка Саманты

Тематическая смена "Улыбка Саманты" проходит в "Артеке" с 20 июня по 11 июля этого года. На это время детский центр стал Школой юного дипломата, каждый лагерь превратился в своеобразный миротворческий корпус, со своей миссией и задачами.

Ребятам предстоит овладеть искусством ведения переговоров и публичных дебатов, познакомиться с диппротоколом и этикетом, развить в себе качества, присущие настоящему дипломату. А итогом смены станет общеартековский брифинг о сохранении мира, природного и культурного многообразия.