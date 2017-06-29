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Почти 30 тыс. человек напишут ЕГЭ по русскому языку в резервный день

Общество
29 июня, 0:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, июня. /ТАСС

Сдать экзамен смогут как выпускники прошлых лет, так и выпускники нынешнего года, получившие неудовлетворительную оценку, либо пропустившие экзамен по уважительной причине

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МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Около 29 тыс. человек в четверг напишут Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по русскому языку в резервный срок, 2 тыс. из них - выпускники этого года. Об этом сообщает пресс-служба Рособорнадзора.

Сдать экзамены в резервный день могут выпускники прошлых лет, а также выпускники текущего года, получившие неудовлетворительный результат по одному из обязательных предметов (русскому языку или математике), либо пропустившие экзамен по уважительной причине.

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"На участие в ЕГЭ по русскому языку в резервный срок зарегистрировано около 29 тыс. человек, в том числе около 2 тыс. выпускников текущего года. Для организации ЕГЭ будет задействовано 860 пунктов проведения экзамена", - говорится в сообщении пресс-службы.

Экзаменационная работа состоит из двух частей и содержит 25 заданий. Продолжительность экзамена составит 3 часа 30 минут.

По данным Рособорнадзора, ход экзамена будут контролировать около 1,5 тыс. общественных наблюдателей, около тысячи онлайн-наблюдателей и сотрудники Рособрнадзора. Результаты участники экзамена смогут узнать не позднее 11 июля.

ЕГЭ по русскому языку - один из обязательных предметов для получения аттестата о среднем общем образовании. Минимальное количество баллов для получения аттестата - 24. Результаты ЕГЭ по русскому языку необходимо представить при поступлении в вуз на любую выбранную специальность. Вузы не имеют права устанавливать минимальный проходной порог по этому предмету ниже 36 баллов.

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