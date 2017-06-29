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Участники транспортного форума в Крыму обсудят изменения в логистике полуострова

Общество
29 июня, 1:42 UTC+3 АЛУШТА АЛУШТА 29, июня. /ТАСС

Одним из приоритетных вопросов обсуждения станет состояние дорожной сети полуострова

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АЛУШТА, 29 июня. /ТАСС/. Четвертый Крымский транспортный форум откроется в четверг в Алуште. Участники обсудят произошедшие за три года после воссоединения полуострова с Россией изменения в логистике региона, сообщили организаторы форума.

"Три года со дня включения Крыма в состав России - не только знаменательная дата, но и повод подвести итоги прошедших лет и скорректировать планы на будущее. Касается это всех вопросов реинтеграции Крыма в российскую систему, включая транспорт и логистику", - говорится в сообщении организаторов.

В числе вопросов, которые обсудят участники форума, - состояние дорожной сети Крыма. Ранее сообщалось, что около 80% дорог региона не соответствует нормативным требованиям, при этом после воссоединения полуострова с Россией в Крыму начались масштабные работы по реконструкции и строительству новых трасс. В частности, глава крымского минтранса Анатолий Волков расскажет на транспортном форуме о строительстве одного из самых приоритетных объектов дорожной отрасли региона - трассе "Таврида", которая соединит Керченский мост с Севастополем, а начальник Службы автомобильных дорог республики Алексей Сафронов доложит о строительстве транспортного обхода Симферополя, который позволит разгрузить крымскую столицу от пробок.

На форуме обсудят также вопросы строительства моста, который свяжет полуостров с материковой Россией, и реконструкции Симферопольского аэропорта. В свою очередь, министр курортов и туризма Республики Крым Сергей Стрельбицкий расскажет о транспортной инфраструктуре как основе развития курортного региона, указано в сообщении. Затронут эксперты и вопросы, связанные с развитием крымских портов и железнодорожной логистики полуострова.

По словам организаторов, все рекомендации и предложения участников форума будут учтены оргкомитетом, и соответствующая резолюция с предложениями по развитию транспортно-логистической системы Крыма будет разослана во все федеральные и региональные структуры и организации, которые имеют влияние на обсуждаемые вопросы.

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