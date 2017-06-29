Ректор СПбГУ намерен обсудить вопросы студенческого обмена с министром образования КНР

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июня. /ТАСС/. Руководство Санкт-Петербургского государственного университета планирует обсудить с министром образования Китая Чэнь Баошэном, который, как ожидается, посетит вуз в пятницу, вопросы студенческого, академического, а также культурного обмена, сотрудничества в области образования и науки. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

"29 июня Санкт-Петербургский государственный университет посетит делегация министерства образования КНР во главе с министром Чэнь Баошэном. В рамках встречи стороны обсудят вопросы развития сотрудничества в сферах образования и науки. Также <...> министр встретится со студентами СПбГУ, изучающими китайский язык и право", - сказали в пресс-службе.

Санкт-Петербургский государственный университет имеет долговременные партнерские связи с вузами КНР. Более 150 лет в университете ведется преподавание китайского языка, число образовательных программ с китайским компонентом достигло 30. В их числе "Современный Китай: экономика, политика, общество", "Юриспруденция (с углубленным изучением китайского языка)", "Организация туристской деятельности (с углубленным изучением китайского языка)", "Экономика (с углубленным изучением экономики Китая и китайского языка)", "Профессиональная речевая деятельность в массмедиа". С 2005 года в СПбГУ работает Институт Конфуция, партнером создания которого выступил Столичный педагогический университет в Пекине.

В 2015 году между СПбГУ и министерством образования КНР было подписано прямое соглашение о сотрудничестве в образовательной, научной и культурной сферах. Университет стал единственным российским вузом, подписавшим подобное соглашение.

СПбГУ - первое высшее учебное заведение в России. Университет основан Михаилом Ломоносовым в 1724 году для подготовки кадров для Академии наук. В настоящее время в вузе обучается около 30 тысяч студентов по 477 образовательным программам, изучается более 80 языков.