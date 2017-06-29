Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.06:
$ 59.54
€ 67.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Ректор СПбГУ намерен обсудить вопросы студенческого обмена с министром образования КНР

Общество
29 июня, 2:29 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 29, июня. /ТАСС

Как ожидается, Чэнь Баошэн также встретится со студентами вуза, изучающими китайский язык и право

Поделиться
Материал из 1 страницы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июня. /ТАСС/. Руководство Санкт-Петербургского государственного университета планирует обсудить с министром образования Китая Чэнь Баошэном, который, как ожидается, посетит вуз в пятницу, вопросы студенческого, академического, а также культурного обмена, сотрудничества в области образования и науки. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

"29 июня Санкт-Петербургский государственный университет посетит делегация министерства образования КНР во главе с министром Чэнь Баошэном. В рамках встречи стороны обсудят вопросы развития сотрудничества в сферах образования и науки. Также <...> министр встретится со студентами СПбГУ, изучающими китайский язык и право", - сказали в пресс-службе.

Санкт-Петербургский государственный университет имеет долговременные партнерские связи с вузами КНР. Более 150 лет в университете ведется преподавание китайского языка, число образовательных программ с китайским компонентом достигло 30. В их числе "Современный Китай: экономика, политика, общество", "Юриспруденция (с углубленным изучением китайского языка)", "Организация туристской деятельности (с углубленным изучением китайского языка)", "Экономика (с углубленным изучением экономики Китая и китайского языка)", "Профессиональная речевая деятельность в массмедиа". С 2005 года в СПбГУ работает Институт Конфуция, партнером создания которого выступил Столичный педагогический университет в Пекине.

В 2015 году между СПбГУ и министерством образования КНР было подписано прямое соглашение о сотрудничестве в образовательной, научной и культурной сферах. Университет стал единственным российским вузом, подписавшим подобное соглашение.

СПбГУ - первое высшее учебное заведение в России. Университет основан Михаилом Ломоносовым в 1724 году для подготовки кадров для Академии наук. В настоящее время в вузе обучается около 30 тысяч студентов по 477 образовательным программам, изучается более 80 языков.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Китай Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Полигон бытовых отходов "Кучино", закрытый по требованию президента, 23 июня 2017 года
Парки вместо свалок: как бывшие полигоны отходов обретают вторую жизнь
Реабилитационный центр Тихвинской епархии "Сологубовка"
"Шанс остаться живым": как церковь помогает наркоманам победить зависимость
Новации реновации: как изменился "закон о хрущевках"
Фото
7
Работы по благоустройству центра Москвы закончатся до 25 августа
11
Десятки тысяч мусульман собрались у Соборной мечети в Москве
21
"Гуляли всю ночь до утра": как российские школьники отметили выпускной
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
CNN: США стянули корабли и самолеты к авиабазе Шайрат в Сирии
2
Bloomberg: Трамп объявит о начале поставок угля на Украину в ближайшие сутки
3
"Газпром" получает предложения о продолжении "Турецкого потока" в Европу
4
Путин: ряд иностранных спецслужб поддерживают экстремистские группировки у границ РФ
5
Парламент Приднестровья лишил неприкосновенности экс-президента Шевчука
6
США ужесточают проверки в 280 аэропортах в 105 странах
7
Исследование: Кольский полуостров в Средневековье был населен людьми и хорошо освоен
Темы дня
Загрузка...
Реклама