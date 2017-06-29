Сенаторы изучат предложения по выдаче части средств маткапитала на руки

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МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Работа над совершенствованием программы материнского капитала ведется, все предложения по изменению механизма ее действия изучаются. Об этом в интервью ТАСС заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, отвечая на вопрос о возможной выдачи части средств на руки.
"Важно работать над совершенствованием реализации программы материнского капитала. В Совет Федерации поступает немало обращений граждан о внесении изменений в ее механизмы", - сказала Матвиенко. "Немало обращений, в которых граждане ставят вопрос о возможности выдачи средств материнского капитала на руки. Их следует внимательно изучить, и это делается", - отметила она.
Вместе с тем, сенатор подчеркнула, что материнский капитал - это не социальное пособие в виде определенной денежной суммы. Его предназначение - содействие семье в выполнении такой исключительно важной миссии, как материнство и детство. "Ни на какие другие цели, задачи эти средства не направляются и не должны направляться", - указала Матвиенко. Дело за тем, как это обеспечить, выдавая часть средств материнского капитала на руки, добавила глава Совфеда.
При этом она напомнила, что срок действия программы материнского капитала - до 2018 года включительно. "Целесообразность и возможность ее продления в последующие годы сейчас обсуждается как в структурах федеральной исполнительной власти, так и нами, парламентариями", - сказала парламентарий. По мнению Матвиенко, "демографическая ситуация в стране требует, как минимум, сохранения, а по хорошему и усиления всех экономических, финансовых, социальных, правовых мер, способствующих повышению рождаемости".