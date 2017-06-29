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Более 4,5 тыс. детенышей арктического песца и соболя родилось на фермах ЯНАО в этом году

Общество
29 июня, 11:42 UTC+3 САЛЕХАРД САЛЕХАРД 29, июня. /ТАСС

Мех ямальских пушных зверей продают для производства шуб

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САЛЕХАРД, 29 июня. /ТАСС/. Свыше 4,5 тысяч щенят арктического песца и соболя родилось в этом году на звероводческих предприятиях Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). Как сообщили в департаменте агропромышленного комплекса региона, это в среднем на 10% больше, чем в прошлом году.

"В этом году на звероводческих предприятиях Ямала родилось более 4,5 тыс. щенков. Пушное звероводство в регионе представлено поголовьем голубого и серебристо-черного песца и соболя. Клеточным разведением пушных зверей занимаются два сельскохозяйственных предприятия - совхозы "Верхне-Пуровский" и "Байдарацкий", - отметили в департаменте.

По данным властей, уже второй год звероводы показывают высокий результат, рост составил в среднем 10%. "Песцов родилось 2,4 тыс., на одна самку пришлось в среднем восемь детенышей. В совхозе "Верхне-Пуровский", который является единственным предприятием агропромышленного комплекса России, где разводят соболя клеточного содержания в условиях Арктики, в этом году получено около 2,2 тыс. щенков ценного зверька, хотя в прошлом году было всего 1,9 тысяч", - уточнили там.

Шкурки песцов и соболей, произведенных на Ямале, продают для производства шуб. По данным департамента, мех ямальских пушных зверей, выращенных в суровых северных условиях, обладает хорошим качеством и высоко ценится.

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