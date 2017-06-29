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Яровая предложила информировать о безопасных детских лагерях и маршрутах турпоходов

Общество
29 июня, 12:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, июня. /ТАСС

По словам зампредседателя Госдумы, на уровне подзаконных актов уже установлено, что субъекты РФ должны формировать реестры учреждений, которые уполномочены осуществлять детский отдых

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МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая (фракция "Единая Россия") предложила принять закон, предусматривающий обязательное информирование региональными властями родителей о летних детских лагерях, имеющих право принимать детей, и о безопасных маршрутах для туристических походов в составе организованных групп.

"Мы полагаем, что в законе должна быть императивно установленная норма о том, что размещение реестров [детских лагерей] должно быть осуществлено на электронных ресурсах региональных правительств", - заявила депутат в ходе селекторного совещания по организации летнего отдыха детей. "Не должен родитель искать информацию о том, кто в регионе имеет право работать с детьми", - подчеркнула Яровая.

По ее словам, на уровне подзаконных актов уже установлено, что "субъекты Российской Федерации должны формировать реестры учреждений, которые уполномочены осуществлять детский отдых". "Такой реестр есть в большинстве субъектов [РФ], но он недоступен для информирования граждан", - отметила парламентарий.

Кроме того, Яровая призвала разработать типовые туристические маршруты, которые могут быть рекомендованы для прохождения организованными группами. По ее словам, следует предусмотреть размещение информации о таких маршрутах на сайтах региональных органов власти. "Речь о том, чтобы региональные органы вместе с уполномоченными органами подумали над тем, какие стоит указать дополнительные возможные стандартные маршруты, заведомо безопасные, и предупредить о рисках [родителей]", - пояснила вице-спикер Госдумы.

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Яровая, Ирина Анатольевна
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