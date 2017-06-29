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Роскомнадзор считает преждевременной реализацию "пакета Яровой" в контексте Telegram

Общество
29 июня, 13:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, июня. /ТАСС

По словам пресс-секретаря ведомства, "Закон Яровой" еще не вступил в силу и Роскомнадзор не имеет отношения к его исполнению

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© Сергей Коньков/ТАСС

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Говорить о том, что будет с Telegram в России до вступления в силу "пакета Яровой" пока рано, его судьбу решат контролирующие органы. Об этом ТАСС сообщил в четверг пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский.

Накануне Роскомнадзор внес Telegram в реестр организаторов распространения информации (ОРИ). Глава Роскомнадзора Жаров отметил, что предоставленных создателем мессенджера Павлом Дуровым данных достаточно для внесения в реестр, но подчеркнул, что "законы России обязательны для исполнения всеми компаниями, работающими в российской юрисдикции". Дуров ранее заявил, что компания не будет предоставлять доступ к переписке пользователей и выполнять требования "пакета Яровой".

"Это уже не наша история. Наша задача - включить его (Telegram - прим. ТАСС) в реестр, мы это сделали", - сказал Ампелонский.

"Закон Яровой", насколько я знаю, не вступил в силу еще. Мы не имеем отношения к его исполнению. Когда он вступит в силу, то и будут контролирующие органы определены, которые будут контролировать его исполнение", - сказал собеседник агентства.

О "пакете Яровой" и ОРИ

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© Сергей Коньков/ТАСС

Дуров согласился на внесение Telegram в реестр Роскомнадзора

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Так называемый пакет Яровой - это неофициальное название двух законов антитеррористической направленности, внесенных в Госдуму РФ депутатом Ириной Яровой (фракция "Единая Россия") и сенатором Виктором Озеровым и принятых летом 2016 года. Законами вносятся поправки в ряд российских правовых актов, в том числе в законы "О противодействии терроризму". "Пакетом Яровой" вводятся обязательства для операторов связи и ОРИ в Интернете - им необходимо будет хранить на территории России все передаваемые пользователями данные.

С 1 июля 2018 года "пакет Яровой" обязывает операторов связи в течение трех лет хранить сведения о фактах приема, передачи, доставки и обработки голосовой информации и текстовых сообщений, изображений, звуков и видео. Самый "тяжелый" контент - изображения, звуки и видеоинформацию - операторы и интернет-компании должны хранить шесть месяцев. Всю эту информацию также необходимо будет предоставлять по запросу спецслужб.

История вопроса

Глава Роскомнадзора Александр Жаров 23 июня лично обратился к создателю Telegram Дурову с просьбой предоставить данные о компании, управляющей мессенджером - это необходимо по российскому законодательству для работы в России. Если Telegram, отмечал глава ведомства, не предоставит требуемые данные в установленный срок, то мессенджер будет заблокирован в России до тех пор, пока не будет предоставлена эта информация.

В ответ на это Дуров заявил, что требования Роскомнадзора противоречат Конституции РФ о праве на тайну переписки.

Позднее создатель Telegram согласился на включение мессенджера в реестр организаторов распространения информации, который ведет Роскомнадзор, на основании данных о компании из открытых источников. Дуров отметил, что мессенджер не будет предоставлять доступ к переписке пользователей и выполнять требования "пакета Яровой".

Основатель Telegram подчеркнул, что компания не берет на себя каких-либо дополнительных обязательств. По его словам, Telegram будет сотрудничать с российским регулятором на том же уровне, что и в других странах. Дуров пояснил, что под этим следует понимать "совместную работу по удалению публичных материалов, связанных с пропагандой терроризма, наркотиков, призывами к насилию и детской порнографией, а также работу по пресечению рассылок спама".

Бомба замедленного действия

Как заявляли опрошенные ТАСС эксперты еще до включения Telegram в реестр, регистрация мессенджера как организатора распространения информации не решит проблему. По словам интернет-омбудсмена Дмитрия Мариничева, "непонятность ситуации заключается в том, что, зарегистрировавшись как ОРИ, организация должна выполнять условия законов РФ".

Директор по проектной деятельности Института развития интернета (ИРИ) Арсений Щельцин, отмечал, что нежелание Дурова исполнять российские законы в будущем "выглядит как бомба замедленного действия".

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