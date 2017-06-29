На господдержку оленеводов Ненецкого округа в 2017 году выделили около 50 млн рублей

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МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Оленеводы Ненецкого автономного округа (НАО) получили в 2017 году 50,9 млн рублей господдержки, сообщает пресс-служба окружной администрации.
"С 2017 года Минсельхоз России ввел единую субсидию, которая включает 30 направлений агропромышленной сферы. Для Ненецкого автономного округа актуальны два из них - развитие племенного животноводства и сохранение поголовья северных оленей. На эти цели в 2017 году с учетом расходов окружной казны направлено 50,9 млн руб. Федеральный бюджет выделил 36,3 млн руб., округ на условиях софинансирования - 14,6 млн руб.", - говорится в сообщении.
Субсидии на развитие племенного животноводства получили производители, имеющие поголовье оленей, включенное в племенной регистр. В НАО четыре таких хозяйства, их племенное маточное поголовье составляет около 35 тыс. голов.
Общая сумма господдержки для племенных репродукторов региона в этом году составила 31,9 млн руб., на каждую самку основного стада они получили по 2,6 тыс. руб. В прошлом году ставка была на 30% меньше - 1,8 тыс. руб.
Другая субсидия - на сохранение поголовья северных оленей - предусмотрена для всех остальных сельхозтоваропроизводителей отрасли. Единая ставка субсидии составляет 375,61 руб. на одну голову оленя в год. В этом году общая сумма господдержки по данному направлению составила 19 млн руб.