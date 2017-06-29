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В Ульяновские запустят Центр больших данных с информацией для жителей и правительства

Общество
29 июня, 15:52 UTC+3 УЛЬЯНОВСК УЛЬЯНОВСК 29, июня. /ТАСС

В частности, жители региона получат бесплатный доступ к собственным медицинским данным, сведениям управляющих компаний и информации, касающейся кадастровой документации

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УЛЬЯНОВСК, 29 июня. /ТАСС/. Центр больших данных, где будет собрана воедино вся необходимая информация для жителей региона и органов власти, запустят в Ульяновской области в конце июля. Об этом сообщил губернатор Сергей Морозов на Всемирном круглом столе мэров, который проходит в Ульяновске в рамках программы работы делегации Всемирной организации электронных правительств городов и местной власти (WeGO).

Он уточнил, что на данный момент в регионе есть очень много различных данных, в том числе открытых. Главная проблема, с которой столкнулись власти, что вся эта информация разрознена, поэтому пользоваться этими сведениями неудобно.

"Наша задача - собрать разрозненные потоки информации воедино, создать единый операционный центр для власти, единую информационную панель для жителей, соединить все системы на единой платформе. Уже буквально через месяц на территории региона начнет работать Центр больших данных, который будет создан в соответствии с указом губернатора", - сказал Морозов.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе регионального учреждения "Правительство для граждан", речь идет о медицинских данных, которые может узнать о себе пациент (история болезни, обследования конкретного пациента, результаты анализов), сведениях управляющих компаний (средства на ремонт конкретных объектов, планы работы), информация, касающаяся кадастровой документации и другие сведения.

Предполагается, что жители региона будут получать бесплатный доступ к открытой, не конфиденциальной информации через единую систему.

В пресс-службе добавили, что, скорее всего, каждый сможет воспользоваться сведениями через свой персональный компьютер, не выходя из дома.

Всемирная организация электронных правительств городов и местной власти (WeGO) объединяет правительства городов стран мира, заинтересованных в улучшении качества жизни граждан на основе электронного управления и посредством ИКТ- инструментов.

Ульяновская область с 2010 года активно сотрудничает с WeGO, в ноябре 2012 года назначена вице-президентом Всемирной организации, а в сентябре 2013 выбрана Европейским региональным офисом WeGO.

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