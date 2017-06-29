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Бедрицкий: национальный атлас Арктики должен стать настольной книгой для специалистов

Общество
29 июня, 16:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, июня. /ТАСС

Атлас предназначен для использования в научной, управленческой, оборонной, образовательной и общественной сферах деятельности

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МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Национальный атлас Арктики, в котором собрана информация об особенностях современной Российской Арктики, должен стать настольной книгой для специалистов по региону. Такое мнение высказал советник президента - специальный представитель президента по вопросам климата Александр Бедрицкий на презентации книги в Русском географическом обществе.

Атлас включает в себя 22 раздела, охватывающих все аспекты, характеризующие российскую Арктическую зону как среду обитания и жизнедеятельности человека. Он предназначен для широкого круга пользователей и пригодится в научной, управленческой, оборонной, образовательной и общественной деятельности. Всего в работе над изданием принимали активное участие более 100 ведущих российских специалистов из 23 научно-исследовательских, высших учебных и производственных организаций, а также из 12 министерств и ведомств.

"Этот труд должен стать настольной книгой для тех, кто занимается и работает в Арктике, - сказал он. - Я полагаю, что тот материал, который вошел в атлас по климату арктической зоны, конечно, будет служить новой основой для прогнозирования, для планирования деятельности в Арктическом регионе".

В свою очередь, статс-секретарь - замминистра природы природных ресурсов и экологии РФ Светлана Радченко отметила, что атлас - это "инструментарий научных исследований, источник достоверной и объективной информации о природе, населении и экономики арктической зоны РФ".

"Атлас нужен не только специалистам, но и широкой аудитории, потому что дает представление об истории освоения, эволюции, экономической характеристикой объектов в арктической зоне РФ, - сказала она. - Материалы, представленные в атласе, найдут применение при решении вопросов расширения и развития ресурсной базы страны". Радченко уверена, что атлас станет "настольной книгой сотрудников Минприроды России".

Как отметил главный редактор атласа, первый вице-президент РГО Николай Касимов, эта книга необходима для "анализа современного состояния Арктики, природной среды". "Это некий общий формат, который будет полезен и как справочный материал, и для принятия государственных решений, и для ученых", - сказал он. Касимов добавил, что издание пригодится "для использования в высшей, и в средней, и в начальной школе, поскольку качество нашей картографической продукции, по которой мы учим детей, весьма низкое".

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