Исследование: россияне способны на время с легкостью отказываться от гаджетов

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Россия входит в первую пятерку стран по доле пользователей, которые могут с легкостью отказаться от гаджетов на время.

К такому выводу пришла исследовательская компания Gfk по результатам онлайн-опроса в 17 странах среди 22 тыс. респондентов.

Лидером по доле респондентов, которым сложно сделать перерыв в использовании смартфона, стал Китай (43%). За ним с незначительным отставанием идут Бразилия (42%), Аргентина (40%) и Мексика (38%). На пятом месте США (31%).

Европейцы в меньшей степени зависимы от гаджетов. В Германии число несогласных с тем, что им сложно отложить на время смартфоны, составила 35%, в Нидерландах - 30%, в Бельгии - 28%, в Канаде и России - по 27%.

Кому сложнее

Данные GfK свидетельствуют, что зависимость от гаджетов одинаково проявляется как среди мужчин, так и среди женщин. "Впрочем, отчетливые различия в ответах можно обнаружить при сравнении результатов по возрастным группам и уровням дохода семей", - отмечает исследовательская компания.

К примеру, сложнее всего временно отказаться от использования технологий, даже когда это необходимо, подросткам (15-19 лет). С этим фактом согласились 44% респондентов соответствующего возраста. Похожая ситуация с зависимостью от технологий наблюдается и среди молодых людей в возрасте от 20 лет и старше (41%).

Среди пользователей старше 30 лет зависимость от технологий уже меньше: в этой группе 38% опрошенных согласились с тем, что им трудно даже на время и по необходимости отказаться от гаджетов. Зато в более старших возрастных группах доля тех, кому сложно прожить без гаджета, падает: до 29% в группе пользователей 40-49 лет, до 23% в возрасте 50-59 лет и до 15% в возрасте старше 60 лет.

"Стоит заметить, что в группе потребителей старше 50 лет доля тех, кому отказ от использования гаджетов не представляет сложности, оказалась выше тех, кто с трудом представляет себя без технологий", - указывает Gfk.

Чем богаче, тем больше зависимость

В семьях с высоким доходом по всем 17 странам 39% опрошенных признались, что им сложно будет сделать перерыв в использовании технологических устройств, даже если это необходимо. Не испытали бы затруднений лишь 11%.

При этом в семьях с низким доходом с трудом готовы отложить гаджеты в сторону 30% респондентов, а с легкостью сделают это 20% опрошенных.