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Ростуризм предупредил туристов о вспышке лихорадки Денге в Шри-Ланке

Общество
29 июня, 19:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, июня. /ТАСС

В стране зарегистрировано 68 тыс. случаев заболевания лихорадкой Денге

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МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) призывает российских туристов, планирующих поездки в Шри-Ланку, соблюдать меры предосторожности в связи со вспышкой там лихорадки Денге.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В целях профилактики лихорадки Денге и других геморрагических лихорадок российским туристам рекомендуется использовать индивидуальные средства защиты, например, оконные противомоскитные сетки, пологи. Надо отдавать предпочтение одежде с длинными рукавами, применять обработанные инсектицидом материалы, репелленты. По возвращении в Россию при повышении температуры "информировать врача о факте пребывания в стране с тропическим климатом", пишет пресс-служба Ростуризма со ссылкой на Роспотребнадзор.

В настоящее время в Шри-Ланке зарегистрировано 68 тыс. случаев заболевания лихорадкой Денге, 205 из которых привели к летальному исходу. В зоне риска находятся 10 из 25 округов страны. Особенно неблагополучная ситуация наблюдается в Западной провинции в районе Канутари. Рост заболеваемости связан с санитарно-эпидемиологической ситуацией в регионе.

Лихорадка Денге - острое вирусное заболевание, сопровождающееся повышением температуры, болью в мышцах и суставах, сыпью, тошнотой и бессонницей. Неправильное лечение или повторное инфицирование могут привести к развитию геморрагической, гораздо более тяжелой форме заболевания, при которой наблюдается повышенная смертность, особенно у детей. Переносчиками Денге, а также лихорадок чикунгунья и Зика, выступают комары Aedes aegypti.

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