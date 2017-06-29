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Амурский тигр из Московского зоопарка отправился в США к невесте

Общество
29 июня, 20:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, июня. /ТАСС

Зоопарк Москвы успешно разводит амурских тигров и передает их в зоопарки других стран

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МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Амурский тигр Умар из Московского зоопарка отправился в зоопарк американского Денвера в рамках международной программы по сохранению этого редкого вида животных, сообщается на сайте Московского зоопарка.

"Отправка Умара готовилась полтора года: очень много времени заняла подготовка документов и изготовление транспортной клетки, соответствующей американским требованиям. Умар улетел в США в багажном отсеке пассажирского рейса. Сначала он прилетит в Нью-Йорк, а оттуда, уже на машине, отправится в Колорадо. Умар участвует в международной программе по сохранению амурских тигров, и в зоопарке Денвера его уже ждет невеста", - говорится в сообщении.

Московский зоопарк успешно разводит амурских тигров (это один из самых редких подвидов тигра, в природе этих животных осталось меньше, чем в зоопарках) и передает их в зоопарки всего мира. В ближайшем будущем зоопарк планирует передать родных братьев Умара в зоопарк Антверпена (Бельгия) и Сусоно (Японии). Все они родились у природных родителей.

В зоопарке отметили, что почти все амурские тигры редких генетических линий во все зоопарки мира идут из России, потому что только в наши зоопарки передаются животные из природы. Сейчас маленьких тигрят, оставшихся из- за браконьеров без родителей, стараются вырастить так, чтобы они смогли вернуться в природу.

Однако если эксперты пришли к мнению, что тигра на волю выпускать нельзя - из-за травмы или когда он по каким-то другим причинам не может охотиться, его изымают из природы, и он становится участником природоохранных программ. Всего в зоопарке сейчас содержится 12 амурских тигров, почти все они живут в зоопитомнике.

Амурские тигры - самые крупные кошки на Земле. Обитают в смешанных лесах Приморья. Ведут одиночный образ жизни. Амурский тигр занесен в Международную Красную книгу как исчезающий вид. По данным учета, в дикой природе осталось 480-540 особей этих хищников. 90% популяции обитает на территории Приморского и Хабаровского краев.

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