ОНФ готовит поправки в законопроекты, направленные на охрану окружающей среды

КИРОВ, 30 июня. /ТАСС/. Общероссийский народный фронт (ОНФ) предложил ввести ряд поправок в законопроекты, направленные на охрану окружающей среды. Предложения по решению экологических проблем активисты сформировали в четверг в ходе межрегиональной экологической конференции ОНФ по Приволжскому (ПФО) и Уральскому федеральным округам (УФО), которая состоялась в Кирове.

Против "лесной амнистии" и за "зеленые щиты"

Активисты ОНФ выступили за устранение препятствий по созданию "зеленых щитов" вокруг городов России. Как считают эксперты, процесс их создания усложняется отсутствием действенных механизмов по защите лесов от вырубок и принятием на федеральном уровне законопроекта о "лесной амнистии", который эксперты считают недоработанным.

"К сожалению, создание "зеленых щитов" идет не так быстро, как нам этого хотелось. В законопроекте о "лесной амнистии", который был недавно принят в первом чтении, есть лазейки, которые не позволят создавать вокруг крупных городов лесные пояса. Наш думский комитет по экологии выступил против этого законопроекта, поскольку там имелось огромное количество рисков. Их надо устранять", - заявила сопредседатель Центрального штаба ОНФ, председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Ольга Тимофеева.

Также она добавила, что ОНФ разработал ряд поправок в данный законопроект и будет добиваться, чтобы они были учтены в версии документа ко второму чтению.

Терсхемы необходимо пересмотреть

Эксперты ОНФ проанализировали территориальные схемы по обращению с отходами в ПФО и УФО и пришли к выводу, что в них содержатся ошибки, которые будут мешать развитию реформы отрасли обращения с отходами. Например, по словам координатора Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса, депутата Госдумы РФ Владимира Гутенева, в территориальной схеме Кировской области указано в качестве разрешенных объектов санкционированного размещения отходов 156 свалок.

"По оценкам наших экспертов, такое количество объектов - более полутора сотен - действительно является нонсенсом и может послужить опасным прецедентом легализации свалок. Мы считаем, что территориальная схема обращения с отходами должна быть пересмотрена в ближайшее время и в нынешним виде она не только не может являться рабочим документом, но и может способствовать дальнейшему росту количества незаконных свалок в регионе. Принцип переработки отходов должен превалировать над принципом простого захоронения", - отметил Гутенев.

Ужесточить ответственность за загрязнение водоемов

Изменения необходимо вносить и в Водный кодексе РФ, конкретно в раздел "Водоохранные зоны и зоны санитарной охраны источников водоснабжения". Об этом заявил эксперт Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса, председатель правления общественной организации "Зеленый патруль" Андрей Нагибин.

"Мы планируем внести предложение об ужесточении регламента хозяйственной деятельности и разработки специальных мер по минимизации негативного воздействия на качество воды. Главная экологическая проблема реки Волги - это практически беспрепятственный сброс отходов в ее акваторию. По этой причине мы выступаем за то, чтобы внести изменения в действующее российское законодательство об ужесточении ответственности за сброс в поверхностные водные объекты неочищенных и недостаточно очищенных сточных вод", - отметил Нагибин.

Возобновление источников энергии

По итогам конференции эксперты планируют направить предложения по развитию возобновляемых источников энергии в ПФО и УФО. По словам научного сотрудника Центра экономического моделирования энергетики и экологии РАНХиГС Татьяны Ланьшиной, в этих округах имеются все условия для развития такой энергетики.

"Учитывая сосредоточение промышленных объектов в рассматриваемых регионах, важными задачами для последних являются улучшение условий жизни населения и обеспечение высокого качества человеческого капитала, что невозможно без приемлемого уровня состояния экологии. Например, имеет смысл использование биомассы для производства энергии и удобрений, учитывая, что в этих регионах развита деревообрабатывающая и целлюлозная промышленность, а в Поволжье - сельское хозяйство. Кроме того, в степях Поволжья имеет экономический смысл развитие ветровой и солнечной энергетики", - рассказала Ланьшина.

Неисполнение закона

Сопредседатель Центрального штаба ОНФ, председатель комитета Госдумы РФ по экологии и охране окружающей среды Ольга Тимофеева обратила внимание на ситуацию вокруг закона о наилучших доступных технологиях, который подразумевает установку к 1 января 2018 года автоматических счетчиков на трубах крупных предприятий-загрязнителей.

"У нас с января следующего года должны вступить в силу требования закона о наилучших доступных технологиях. На каждой трубе должны быть установлены автоматические приборы учета. Однако мы видим полный саботаж. За три года, как принят закон, Министерство природных ресурсов и экологии РФ не подготовило 15 подзаконных актов. Бизнес говорит, что не может выполнить требования закона. Мы выступаем за то, чтобы выстроить с промышленниками прямые профессиональные отношения, но видим обратное", - заявила Тимофеева.

Распределение средств на предотвращение ущерба

В ходе обсуждения эксперты отметили, что в России не хватает финансовых средств, которые могли бы покрыть все последствия экологического ущерба, причиненного несанкционированными свалками и "серыми полигонами". По словам Владимира Гутенева, финансовых средств для рекультивации всех свалок в России "нет и не будет в ближайшие десятилетия даже при наилучших сценариях, потому что на эти цели нужны триллионы рублей".

"В рамках сегодняшней дискуссии обсуждалось общественное предложение по распределению денежных средств, предназначенных для ликвидации накопленного экологического ущерба, по умолчанию только на предотвращение негативного воздействия на окружающую среду, и лишь в исключительных, наиболее опасных для населения случаях - на полноценную рекультивацию. При этом часть средств направлялась бы на развитие инфраструктуры раздельного сбора", - отметил Гутенев.

По словам эксперта, предотвращение появления новых свалок через сокращение объемов образования отходов и стимулирование увеличения доли утилизации не менее приоритетно, чем ликвидация накопленного ущерба. Эти процессы должны идти одновременно.

Межрегиональная экологическая конференция Народного фронта в ПФО и УФО стала третьей из запланированных в 2017 году экологических конференций ОНФ в регионах. Результаты работы которых будут представлены на большом экологическом форуме ОНФ осенью 2017 года.