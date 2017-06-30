СМИ: Южная Корея планирует к 2030 году получать 20% энергии из возобновляемых источников

СЕУЛ, 30 июня. /ТАСС/. Правительство Республики Корея приняло решение к 2030 году увеличить долю возобновляемых источников энергии в общем объеме производства электроэнергии до 20%. Об этом сообщила в пятницу газета "Чосон ильбо".

"К концу августа будет подготовлен план выполнения этой задачи", - отмечает издание. По его данным, министерство промышленности, торговли и энергетики обсудило с представителями правительства, научных, промышленных кругов и неправительственных организаций вопрос о формировании рабочей группы, которая займется подготовкой этого плана.

По состоянию на 2015 год доля возобновляемых источников энергии в общем объеме производства электроэнергии в Республике Корея составляла 4,5%. Газета в этой связи отмечает, что для достижения поставленной цели к 2030 году необходимо будет установить новое оборудование общей мощностью в 53 ГВт. Из них на энергию ветра и солнца должно приходиться около 80%.

Таким образом, производственную мощность таких энергетических систем нужно ежегодно увеличивать на 2 ГВт, подчеркивает издание.