СМИ: Южная Корея планирует к 2030 году получать 20% энергии из возобновляемых источников

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СЕУЛ, 30 июня. /ТАСС/. Правительство Республики Корея приняло решение к 2030 году увеличить долю возобновляемых источников энергии в общем объеме производства электроэнергии до 20%. Об этом сообщила в пятницу газета "Чосон ильбо".
"К концу августа будет подготовлен план выполнения этой задачи", - отмечает издание. По его данным, министерство промышленности, торговли и энергетики обсудило с представителями правительства, научных, промышленных кругов и неправительственных организаций вопрос о формировании рабочей группы, которая займется подготовкой этого плана.
По состоянию на 2015 год доля возобновляемых источников энергии в общем объеме производства электроэнергии в Республике Корея составляла 4,5%. Газета в этой связи отмечает, что для достижения поставленной цели к 2030 году необходимо будет установить новое оборудование общей мощностью в 53 ГВт. Из них на энергию ветра и солнца должно приходиться около 80%.
Таким образом, производственную мощность таких энергетических систем нужно ежегодно увеличивать на 2 ГВт, подчеркивает издание.