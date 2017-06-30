Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.06:
$ 59.09
€ 67.5
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Правительство РФ установило порядок обеспечения безопасности при использовании лифтов

Общество
30 июня, 7:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, июня. /ТАСС

В частности, установлены меры по обеспечению безопасного использования и содержания опасных объектов, порядок их учета, а также требования к проведению работ по их обслуживанию

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Кабмин утвердил порядок обеспечения безопасности на опасных объектах в общественных и жилых зданиях. Постановление опубликовано в пятницу на сайте правительства.

"Правительство России наделено полномочиями по утверждению порядка организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, движущихся пешеходных дорожек и эскалаторов (за исключением эскалаторов в метрополитенах). Подписанным постановлением утверждены правила, определяющие такой порядок", - поясняется в справке к документу.

В частности, установлены меры по обеспечению безопасного использования и содержания опасных объектов, порядок их учета, а также требования к проведению работ по их обслуживанию, ремонту, монтажу и демонтажу. Надзор за соблюдением соответствующих техрегламентов Таможенного союза закреплен за федеральными органами исполнительной власти, под ответственностью которых находятся опасные объекты. Отмечается, что принятые решения направлены на повышение уровня безопасности при использовании вышеуказанных объектов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Полигон бытовых отходов "Кучино", закрытый по требованию президента, 23 июня 2017 года
Парки вместо свалок: как бывшие полигоны отходов обретают вторую жизнь
Реабилитационный центр Тихвинской епархии "Сологубовка"
"Шанс остаться живым": как церковь помогает наркоманам победить зависимость
Новации реновации: как изменился "закон о хрущевках"
Фото
7
Работы по благоустройству центра Москвы закончатся до 25 августа
11
Десятки тысяч мусульман собрались у Соборной мечети в Москве
21
"Гуляли всю ночь до утра": как российские школьники отметили выпускной
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Сенат США переоформил законопроект о санкциях в отношении РФ
2
Пропавшие в Орловской области женщина с ребенком найдены мертвыми в лесу
3
"Известия": организаторы "Евровидения" не будут штрафовать РФ за неучастие в конкурсе
4
Журналисты из 10 стран посетили площадку строящегося моста в Крым
5
США напрямую обвинили Сирию в невыполнении обязательств по уничтожению химоружия
6
"Газпром" получает предложения о продолжении "Турецкого потока" в Европу
7
Требования ужесточить проверки на рейсах в США коснутся двух аэропортов Москвы
Темы дня
Загрузка...
Реклама