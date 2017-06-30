Правительство РФ установило порядок обеспечения безопасности при использовании лифтов

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Кабмин утвердил порядок обеспечения безопасности на опасных объектах в общественных и жилых зданиях. Постановление опубликовано в пятницу на сайте правительства.

"Правительство России наделено полномочиями по утверждению порядка организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, движущихся пешеходных дорожек и эскалаторов (за исключением эскалаторов в метрополитенах). Подписанным постановлением утверждены правила, определяющие такой порядок", - поясняется в справке к документу.

В частности, установлены меры по обеспечению безопасного использования и содержания опасных объектов, порядок их учета, а также требования к проведению работ по их обслуживанию, ремонту, монтажу и демонтажу. Надзор за соблюдением соответствующих техрегламентов Таможенного союза закреплен за федеральными органами исполнительной власти, под ответственностью которых находятся опасные объекты. Отмечается, что принятые решения направлены на повышение уровня безопасности при использовании вышеуказанных объектов.