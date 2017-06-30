Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.06:
$ 59.09
€ 67.5
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Сенатор: включенные в Арктику районы Карелии могут получить финансирование на развитие

Общество
30 июня, 9:50 UTC+3 ПЕТРОЗАВОДСК /Корр. ТАСС, Игорь Лукьянов

В число сухопутных территорий Арктической зоны включены Беломорский, Лоухский и Кемский муниципальные районы Карелии

Поделиться
Материал из 1 страницы

ПЕТРОЗАВОДСК, 30 июня. /Корр. ТАСС Игорь Лукьянов/. Районы Карелии, включенные в Арктическую зону, могут получить дополнительное финансирование при их включении в госпрограмму "Социально-экономическое развитие Арктической зоны РФ на период до 2020 года". Об этом в пятницу сообщил ТАСС сенатор от республики Сергей Катанандов.

Президент России Владимир Путин 27 июня подписал указ о включении в число сухопутных территорий Арктической зоны Беломорского, Лоухского и Кемского муниципальных районов Карелии.

"Включение трех районов республики в Арктическую зону России - это новые возможности для жителей Лоухского, Кемского и Беломорского районов. Попадание в государственную программу развития Арктической зоны дает дополнительное финансирование и дополнительное внимание министерств и ведомств страны к этим суровым территориям, где всегда был дефицит нормальной инфраструктуры, а вкладываться в стройобъекты всегда было на порядок дороже, чем в южных регионах", - сказал сенатор.

По его мнению, проблем на Севере накопилось, и "это хороший шанс, которым надо решительно воспользоваться".

Карелия не была включена в Арктическую зону во времена Советского Союза, хотя половина республики относится к территории Крайнего Севера, находясь фактически на территории Арктики.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Арктика сегодня
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Полигон бытовых отходов "Кучино", закрытый по требованию президента, 23 июня 2017 года
Парки вместо свалок: как бывшие полигоны отходов обретают вторую жизнь
Реабилитационный центр Тихвинской епархии "Сологубовка"
"Шанс остаться живым": как церковь помогает наркоманам победить зависимость
Новации реновации: как изменился "закон о хрущевках"
Фото
7
Работы по благоустройству центра Москвы закончатся до 25 августа
11
Десятки тысяч мусульман собрались у Соборной мечети в Москве
21
"Гуляли всю ночь до утра": как российские школьники отметили выпускной
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МЧС распространило экстренное предупреждение о сильном дожде в Московском регионе
2
Пропавшие в Орловской области женщина с ребенком найдены мертвыми в лесу
3
Пьяный пассажир устроил драку в самолете, летевшем из Москвы в Анталью
4
Социал-демократы добились голосования по легализации однополых браков в обход Меркель
5
"Газпром" получает предложения о продолжении "Турецкого потока" в Европу
6
Орешкин: прогноз по курсу рубля может быть скорректирован в сторону укрепления
7
"Известия": новый ГОСТ позволит производить водку с золотом и серебром
Темы дня
Загрузка...
Реклама