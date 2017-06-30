Сенатор: включенные в Арктику районы Карелии могут получить финансирование на развитие

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ПЕТРОЗАВОДСК, 30 июня. /Корр. ТАСС Игорь Лукьянов/. Районы Карелии, включенные в Арктическую зону, могут получить дополнительное финансирование при их включении в госпрограмму "Социально-экономическое развитие Арктической зоны РФ на период до 2020 года". Об этом в пятницу сообщил ТАСС сенатор от республики Сергей Катанандов.
Президент России Владимир Путин 27 июня подписал указ о включении в число сухопутных территорий Арктической зоны Беломорского, Лоухского и Кемского муниципальных районов Карелии.
"Включение трех районов республики в Арктическую зону России - это новые возможности для жителей Лоухского, Кемского и Беломорского районов. Попадание в государственную программу развития Арктической зоны дает дополнительное финансирование и дополнительное внимание министерств и ведомств страны к этим суровым территориям, где всегда был дефицит нормальной инфраструктуры, а вкладываться в стройобъекты всегда было на порядок дороже, чем в южных регионах", - сказал сенатор.
По его мнению, проблем на Севере накопилось, и "это хороший шанс, которым надо решительно воспользоваться".
Карелия не была включена в Арктическую зону во времена Советского Союза, хотя половина республики относится к территории Крайнего Севера, находясь фактически на территории Арктики.