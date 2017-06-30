Рекультивация свалки в Балашихе начнется в 2018 году

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Рекультивация мусорного полигона "Кучино" в Балашихе начнется в 2018 году, говорится в сообщении Министерства экологии и природопользования Московской области.

Ранее министерство называло менее точные сроки начала "оздоровления" свалки.

"Министерством уже разработано техническое задание на подготовку проекта рекультивации, который планируется создать в течение 5-6 месяцев. Сама рекультивация начнется уже в 2018 году", - говорится в сообщении.

Минэкологии планирует получить одобрение проекта рекультивации полигона к началу декабря 2017 года, чтобы сразу после этого приступить к изыскательским работам, отметили в министерстве.

Ранее в четверг началась консервация полигона в Балашихе перед предстоящей рекультивацией. Управлять свалкой на этот период будет компания "Биорем", сообщили в пятницу в Минэкологии области. В рамках работ на полигон будет завезено минимум 400 тыс. кубометров чистых грунтов до 1 октября, чтобы накрыть тело полигона слоем примерно в метр. Кроме того, с полигона будет вестись онлайн- трансляция на сайте министерства.

Также "Биорем" займется откачкой фильтрата, возведет ограждения по периметру полигона, и очистит прилегающую территорию. Дополнительно к этому компания должна проложить технологические дороги для подхода техники, которая будет занята на рекультивационных работах, пояснили в министерстве.

Закрытие свалки

Полигон твердых бытовых отходов "Кучино" в Балашихинском округе закрыл в срочном порядке губернатор Московской области Андрей Воробьев 23 июня после того, как президент Владимир Путин 22 июня потребовал сделать это в течение месяца. На плохие условия жизни рядом с полигоном главе государства пожаловались жители Балашихи в ходе "Прямой линии" 15 июня.

Кучинский полигон принимал до 600 тыс. тонн мусора в год, из них значительная часть завозилась из столицы. Жители близлежащих домов ранее заявляли, что свалка начала "активно расти" приблизительно с 2015 года. Часть мусора полигон принимал по "серым" схемам, сообщил в среду министр экологии Подмосковья Александр Коган.