В Париже скончалась бывшая узница лагерей смерти Симона Вейль

ПАРИЖ, 30 июня. /ТАСС/. Видный французский политический деятель, председатель национального комитета памяти Холокоста Симона Вейль ушла из жизни. Об этом сообщили ее родные.

Вейль скончалась в пятницу утром в своем доме в Париже. Она не дожила до своего 90-летия всего 13 дней. По итогам многочисленных опросов последних лет, Вейль, избранная в состав Французской академии, неоднократно была признана самой популярной француженкой.

Соболезнования в связи с кончиной политика выразил президент Франции Эмманюэль Макрон. "Самые искренние соболезнования семье Симоны Вейль. Ее жизненный подвиг будет всегда служить примером для всех французов", - написал глава государства в Twitter.

Жизненный путь

Симона Вейль, урожденная Жакоб, родилась 13 июля 1927 года. В марте 1944 года она была арестована гестапо в Ницце, где скрывалась под вымышленным именем. Через ужасы Освенцима и других лагерей смерти прошла вся ее семья. Выжить удалось только Вейль и ее сестре.

В правление президентов Валери Жискар д'Эстена и Франсуа Миттерана занимала пост министра здравоохранения, играла большую роль в защите прав женщин. В 1979 году на первых прямых выборах была избрана в Европарламент, затем стала его председателем. Вейль была первой женщиной на этом посту со времен его основания 1952 году.

На протяжении почти 10 лет - с 1998 по 2007 год - входила в состав Конституционного совета Франции. В 2008 году по предложению Мориса Дрюона была принята во Французскую академию. На шпаге академика Вейль был выгравирован ее номер узника концлагеря.

10 лет назад Вейль выпустила автобиографию "Жизнь" (Une Vie, 2007), которая была переведена на 15 языков. Во Франции книга стала бестселлером - издание разошлось тиражом 550 тысяч экземпляров.

В 2012 году Франция наградила Вейль Большим крестом ордена Почетного легиона - высшим знаком отличия.