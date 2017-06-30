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Европарламент рассмотрел вопрос о массовом безгражданстве в Латвии и Эстонии

Общество
30 июня, 14:03 UTC+3 РИГА РИГА 30, июня. /ТАСС

Трехчасовые слушания прошли в двух комитетах ЕП - Комитете по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам и Комитете по петициям

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РИГА, 30 июня. /ТАСС/. Слушания по вопросу массового безгражданства в Латвии и Эстонии, где проживают свыше 300 тысяч человек, имеющих уникальный и неизвестный международному праву статус негражданина, состоялись в Европарламенте (ЕП). Об этом в пятницу ТАСС сообщили в бюро европарламентария от Латвии Андрея Мамыкина.

Трехчасовые слушания прошли в двух комитетах ЕП - Комитете по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам и Комитете по петициям - при участии экспертов из Еврокомиссии, университетов и общественных организаций. Во время заседания были заслушаны и результаты специального исследования по проблеме безгражданства в ЕС, проведенного по заказу ЕП, - отметил председатель Комитета по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам Клод Мораес.

По его словам, особый раздел этого исследовании посвящен Латвии и Эстонии, где фактически был создан институт "граждан второго сорта". "Вопросы гражданства и безгражданства в основном находятся в компетенции государств, но если дело касается фундаментальных прав, тогда это компетенция и Евросоюза", - указал он.

"Сам факт, что два важных комитета провели совместное заседание по проблеме безгражданства показывает, что в европейских институциях начинают осознавать проблему. Это создает давление на власти Латвии и Эстонии", - считает Мамыкин.

Как он считает, эти слушания стали первым шагом в цепочке мероприятий, в которую планируется вовлечь ЕП и другие европейские институты. "Во второй половине года Комитет по петициям будет рассматривать петицию по предоставлению избирательного права латвийским и эстонским негражданам. Эту петицию подписали более 20 тысяч человек и подали три депутата ЕП от этих двух стран", - сказал европарламентарий.

Четверть века безгражданства

В Латвии проживают почти 2 млн человек, из которых русскоязычные составляют около 40%. При этом 250 тысяч жителей являются негражданами. Численность населения Эстонии составляет 1,3 млн человек, из которых порядка 80 тысяч - неграждане. После выхода республик из состава СССР в 1991 году все они были лишены большинства политических прав, в том числе возможности голосовать на парламентских выборах и на выборах в ЕП, участвовать в референдумах и работать на государственной службе.

Весной прошлого года состоялся сбор подписей под петицией в защиту прав неграждан, инициаторами которого стали депутаты ЕП от Эстонии Яна Тоом и Латвии - Андрей Мамыкин и Татьяна Жданок. Они требуют положить конец дискриминации неграждан: предоставить им в Латвии право голоса на муниципальных выборах и выборах в ЕП, а в Эстонии - разрешить состоять в политических партиях и голосовать на выборах в ЕП.

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