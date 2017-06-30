В зоопарке Ярославля вылупился птенец стерха

Беспилотники могут оставить без работы дальнобойщиковСоциальная ответственность 30 июня, 17:29
Стржалковский: ХК "Динамо" открыт для диалога и консультаций с КХЛСпорт 30 июня, 17:25
Российская теннисистка Потапова впервые в карьере вышла в основную сетку УимблдонаСпорт 30 июня, 17:14
Орлов подписал контракт с "Вашингтоном" на сумму более $30 млнСпорт 30 июня, 17:12
"Все в укрытие": жители Московского региона делятся впечатлениями о непогоде в соцсетяхОбщество 30 июня, 17:07
ФК "Локомотив" объявил о подписании контракта с защитником Кверквелией до 2021 годаСпорт 30 июня, 17:00
Крупнейший за Уралом музей на площади 30 тыс. кв м открылся в ХакасииСибирь 30 июня, 16:56
"Швабе" разработал инновационную процедуру изготовления волоконно-оптического световодаНовости партнеров 30 июня, 16:50
Мутко: комитет по этике РФС не будет разбирать слова Лебедева о ЖирковеСпорт 30 июня, 16:48
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЯРОСЛАВЛЬ, 30 июня. /ТАСС/. Птенец белого журавля - стерха, который занесен в Красную книгу как вымирающий вид, вылупился у пары взрослых птиц в зоопарке Ярославля. Об этом ТАСС в пятницу сообщила заместитель директора зоопарка Анастасия Митягова.
"У пары стерхов родился птенец. В течение двух недель его было не видно, так как родители всячески скрывали его. Но теперь его выводят близко к сетке, поэтому посетители зоопарка могут увидеть маленького стерха", - сказала она.
По словам собеседницы агентства, пол птенца еще неизвестен. "Очень сложно определяется пол, для этого птенца нужно взять в руки, так как внешних половых признаков у них нет, это все находится внутри. Имя пока не придумали", - добавила Митягова.
Планируется, что стерх останется в зоопарке и будет размещен в контактной зоне. "До конца октября его будут кормить родители, а в дальнейшем мы его отсадим", - пояснила замдиректора зоопарка.
Стерх (белый журавль) - гнездится в тундре и лесотундре России, зимует в Индии и Иране, отнесен Комиссией по выживанию Международного союза охраны природы и природных ресурсов к числу наиболее редких видов мировой фауны, находящихся под угрозой исчезновения, количество особей по всему миру - около 4 тысяч. В высоту птица достигает 1,4 м при весе 5-7,4 кг, размах крыльев 2,3-2,6 метров.
В 2012 году в Шурышкарском районе Ямала президент РФ Владимир Путин принимал участие в эксперименте проекта "Полет надежды" по спасению стерхов. Глава государства управлял дельтапланом, ведущим стаю птиц. В Рязанской области есть питомник редких видов журавлей - Окский государственный заповедник, который был создан в 1979 году. Его цель - сохранение генофонда находящихся под угрозой исчезновения видов и популяций журавлей, в настоящее время в питомнике находятся 32 стерха.