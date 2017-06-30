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В зоопарке Ярославля вылупился птенец стерха

Общество
30 июня, 16:22 UTC+3 ЯРОСЛАВЛЬ ЯРОСЛАВЛЬ 30, июня. /ТАСС

Птенец белого журавля, который занесен в Красную книгу, останется в зоопарке и будет размещен в контактной зоне

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© Артем Геодакян/ТАСС, архив

ЯРОСЛАВЛЬ, 30 июня. /ТАСС/. Птенец белого журавля - стерха, который занесен в Красную книгу как вымирающий вид, вылупился у пары взрослых птиц в зоопарке Ярославля. Об этом ТАСС в пятницу сообщила заместитель директора зоопарка Анастасия Митягова.

"У пары стерхов родился птенец. В течение двух недель его было не видно, так как родители всячески скрывали его. Но теперь его выводят близко к сетке, поэтому посетители зоопарка могут увидеть маленького стерха", - сказала она.

По словам собеседницы агентства, пол птенца еще неизвестен. "Очень сложно определяется пол, для этого птенца нужно взять в руки, так как внешних половых признаков у них нет, это все находится внутри. Имя пока не придумали", - добавила Митягова.

Планируется, что стерх останется в зоопарке и будет размещен в контактной зоне. "До конца октября его будут кормить родители, а в дальнейшем мы его отсадим", - пояснила замдиректора зоопарка.

Стерх (белый журавль) - гнездится в тундре и лесотундре России, зимует в Индии и Иране, отнесен Комиссией по выживанию Международного союза охраны природы и природных ресурсов к числу наиболее редких видов мировой фауны, находящихся под угрозой исчезновения, количество особей по всему миру - около 4 тысяч. В высоту птица достигает 1,4 м при весе 5-7,4 кг, размах крыльев 2,3-2,6 метров.

В 2012 году в Шурышкарском районе Ямала президент РФ Владимир Путин принимал участие в эксперименте проекта "Полет надежды" по спасению стерхов. Глава государства управлял дельтапланом, ведущим стаю птиц. В Рязанской области есть питомник редких видов журавлей - Окский государственный заповедник, который был создан в 1979 году. Его цель - сохранение генофонда находящихся под угрозой исчезновения видов и популяций журавлей, в настоящее время в питомнике находятся 32 стерха.

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