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Федеральный проект "Ты решаешь!" стартовал во Всероссийском детском центре "Орлёнок"

Общество
30 июня, 17:06 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 30, июня. /ТАСС

Проект организован Ассоциацией волонтерских центров совместно с Российским движением школьников, Общественной палатой РФ и D-Group Social

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СОЧИ, 30 июня. /ТАСС/. Федеральный проект по решению гражданских кейсов "Ты решаешь!", в рамках которого школьники и молодежь в возрасте от 11 до 17 лет смогут предложить свои решения проблем экологии и существования больших городов, стартовал во Всероссийском детском центре (ВДЦ) "Орлёнок".

Проект организован Ассоциацией волонтерских центров совместно с Российским движением школьников, Общественной палатой РФ и D-Group Social.

"Для нас важно сформировать у ребят ответственность за себя и свои поступки, за территорию, в которой они проживают, семью, школу, соседей, воспитать в них неравнодушие и желание участвовать таким образом в развитии своей страны", - отметил на церемонии открытия проекта член Общественной палаты РФ, сопредседатель Совета Ассоциации волонтерских центров Артём Метелев.

"Понимать, что любая проблема решаема, и жизнь вокруг может меняться благодаря тебе - это и есть позитивная гражданская активность", - сказал он.

Задачи и решения

По словам Метелева, предложенные участникам кейсы составлены из фактов и цифр, которые они смогут использовать при подготовке решений, и имеют две тематические направленности: экология и добрососедство. Задания, которые получили первые участники проекта, посвящены таким проблемам современных городов, как загрязненный воздух, сортировка бытовых отходов, шум от транспорта, эффективное использование энергии или воды, озеленение территорий.

Одной из команд поручено разработать картину будущего экологии, определить вызовы, которые будут стоять перед человечеством к 2050 году. Результатом должны стать рекомендации для организаций и стран, а также собственные инициативы по решению конкретных проблем своих районов, сел и городов.

"Закономерно, что старт проекта "Ты решаешь!" проходит в "Орлёнке", ведь к нам приезжают ребята, что уже достигли высоких результатов в различных направлениях деятельности, через несколько лет они будут определять будущее нашей страны. Поэтому очень важно, научить их проявлять свою гражданскую позицию, инициативу и активность, показать необходимость совместного обсуждения и решения любых задач", - считает директор ВДЦ "Орлёнок" Александр Джеус.

О проекте

Федеральный проект "Ты решаешь!" будет проходить в три этапа. В региональном этапе примут участие свыше тысячи детей, отдыхающих этим летом во Всероссийских детских центрах страны. Помимо "Орлёнка", площадками для реализации проекта станут Международный лагерь "Артек", центры "Смена" и "Океан". Восемь лучших команд получат возможность защитить свои инициативы на финальном этапе в рамках Всероссийского форума добровольцев и премии "Доброволец России - 2017".

Проект проводится в соответствии с комплексом мер по созданию условий для развития и самореализации учащихся в рамках государственной программы развития образования на 2013 - 2020 годы и госпрограммы "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы".

Поддержку проекту оказывают Министерство образования и науки, Федеральное агентство по делам молодежи, Общественная палата РФ, Роспатриотцентр, Российское движение школьников, фонд "Национальные ресурсы образования", D-Group Social и Национальная лига кейсов.

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