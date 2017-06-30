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Приставы хотят брать под стражу должников до решения о замене штрафа другим наказанием

Общество
30 июня, 17:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, июня. /ТАСС

Законодательная инициатива предполагает заключение должников под стражу на срок до 30 суток

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МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Судебные приставы предлагают брать под стражу должников по уголовным штрафам при рассмотрении вопроса о замене штрафа другим наказанием. Как сообщили в УФССП по Москве, эта инициатива была озвучена на заседании Координационного совета руководителей управлений ФССП в Центральном федеральном округе и. о. главы УФССП по Белгородской области Паруйром Марабяном.

Предлагается внести законодательную инициативу о "заключении таких должников под стражу на срок до 30 суток до рассмотрения судом вопроса о замене уголовного штрафа на иной вид наказания".

Чаще всего речь идет о должниках по кратным штрафам за коррупцию. С начала года судебные приставы по стране взыскивали с 7,5 тысяч осужденных за коррупцию штрафы на 30,8 млрд рублей. Добровольно выплатили штрафы в основном те, у кого они были не самыми крупными - 447 должников заплатили 65 млн рублей. Примерно 1,4 тыс. должников с общей суммой долга в 3,7 млрд рублей имели отсрочку взыскания.

Вместе с тем, число скрывающихся должников по штрафам за коррупцию растет из года в год. В 2014 году в розыске значились 166 человек, в 2015 году - 396, в 2016 году - 568, по состоянию на 1 мая этого года в розыск были объявлены 567 должников по штрафам на общую сумму 1 млрд рублей. 493 должника с общим долгом в 6,7 млрд рублей находятся в местах лишения свободы. В отношении 483 человек с долгами на 500 млн руб. суды рассматривают материалы о замене штрафа другим наказанием.

Последние три года сумма штрафов, которую приставы должны взыскать с осужденных за коррупцию, растет ежегодно на 10 млрд рублей: в 2014 году - 10,3 млрд рублей, в 2015 году - 20,7 млрд руб., в 2016 году - 30,8 млрд рублей. За три года 115 должников скончались или были признаны умершими, в отношении 370 штрафы были отменены по амнистии или иным основаниям.

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