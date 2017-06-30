Москвичи начали обращаться к страховщикам по ущербу от грозы

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Страховые компании начали фиксировать первые сообщения от клиентов об ущербе от обрушившейся на Москву и Подмосковье грозы, показал опрос ТАСС.

В контактный центр "АльфаСтрахования" поступают первые звонки от владельцев автомобилей, пострадавших от града, обломков крыш или конструкций, сообщила компания.

В "РЕСО-гарантия" обратились шесть клиентов из подмосковного Королева, их машины были повреждены градом. В "Росгосстрах" поступило три обращения по договорам каско, одно - по имуществу физлиц. Оценивать ущерб пока рано, отмечают представители страховщиков.

"Ингосстрах" в течение дня не наблюдал резкого роста количества звонков в контакт-центр, заявили в компании.

В пятницу, 30 июня, на Москву и область обрушились проливные дожди. В результате стихии погибли два человека и еще девять пострадали. По прогнозу синоптиков, на город выпадет почти треть месячной нормы осадков. Как отметили в Гидрометцентре, таких сильных дождей в регионе не было 94 года.

МЧС накануне ввело оранжевый уровень опасности из-за грозы и ветра. Экстренное предупреждение в связи с непогодой действует до 03:00 мск субботы.