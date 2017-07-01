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Закон о применении больничных в электронном виде вступил в силу

Общество
1 июля, 0:00 UTC+3

При этом одновременная выдача листка нетрудоспособности на бланке и оформление электронного больничного законом не предусмотрена

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Материал из 1 страницы
© Владимир Астапкович/ТАСС

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. С 1 июля вступает в силу закон, согласно которому у россиян будет возможность оформить больничный лист не только на бумаге, но и в электронном виде. При этом одновременная выдача листка нетрудоспособности на бланке и оформление электронного больничного законом не предусмотрена. По данным Фонда социального страхования (ФСС), в настоящее время из 12 тыс. медучреждений России, которые выдают листки нетрудоспособности, около 700 заявили о своей технологической готовности перейти на электронный больничный.

Ранее для назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам человек в соответствии с законодательством об обязательном социальном страховании должен был предъявить листок нетрудоспособности, оформленный медицинской организацией на бумажном бланке. С 2014 года в пилотном режиме электронные больничные выдавали в шести регионах России - в Белгородской, Астраханской и Новосибирской областях, Москве, Республике Крым и Севастополе.

Электронные больничные формируются в автоматизированной информационной системе и подписываются электронной подписью уполномоченных лиц. После заверения электронной подписью документ пересылается в Фонд социального страхования, а сотруднику организации больше не надо относить больничный в отдел кадров.

Вице-премьер РФ Ольга Голодец уже заявила, что система социального страхования готова к переходу на использование электронных больничных на всей территории России. Ежегодно в стране выдается порядка 40 млн больничных листов и гражданам выплачивается 331 млрд рублей на пособия по нетрудоспособности. По словам Голодец, эти выплаты предполагают объемный документооборот, "и давно назрела необходимость перевести его в электронный вид".

Искоренить подделки

Электронные больничные избавят работодателя не только от необходимости проверять правильность его оформления и ведения их учета, но и от проверки их подлинности.  «Не секрет, что рынок поддельных больничных листов процветает, и чтобы проверить их подлинность, учитывая, что никакого реестра не существовало, работодателю приходилось предпринимать определенный ряд действий, - сказал ТАСС исполнительный директор HEADS Consulting Никита Куликов. 

Минтруд уже заявил, что бумажные больничные будут отменяться постепенно, по мере вытеснения их электронными листками нетрудоспособности и по мере присоединений учреждений к Единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения. По мнению Куликова, для внедрения этой системы придется переделывать всю инфраструктуру, именно от этого и будет зависеть скорость и качество перехода медицинских учреждений на выдачу электронных больничных.

На сегодняшний день в первом чтении принят законопроект, который предполагает создание Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения. Система позволит осуществлять взаимодействие информационных систем медицинских организаций и органов власти, обеспечит формирование медицинских карт пациентов в электронном виде и ведение существующих федеральных регистров лиц, больных отдельными заболеваниями. Система должна ускорить оборот необходимых сведений для медицинских организаций и сделать более эффективным процесс определения потребности в лекарственном обеспечении.

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