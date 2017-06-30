В трех регионах ЦФО без электроснабжения остаются более 27 тыс. человек

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Около 27,4 тыс. человек остались в пятницу без электроснабжения в трех регионах Центрального федерального округа из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

"По состоянию на 17-00 аварийно-восстановительные работы продолжаются. принимаются меры по организации временного электроснабжения социально-значимых объектов с использованием резервных источников электроснабжения", - говорится в сообщении.

По данным Минэнерго, без электроснабжения остаются около 7,3 тыс. человек в Московском регионе, около 9,4 тыс. человек в Калужской области и 10,7 тыс. человек в Тульской области.

Накануне Гидрометцентр и МЧС предупреждали о предстоящем ненастье - ливне, граде и порывистом ветре, но сначала речь шла о порывах до 20 метров в секунду.