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В трех регионах ЦФО без электроснабжения остаются более 27 тыс. человек

Общество
30 июня, 19:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, июня. /ТАСС

Проблемы с электроснабжением наблюдаются в Московском регионе, а также в Калужской и Тульской областях

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МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Около 27,4 тыс. человек остались в пятницу без электроснабжения в трех регионах Центрального федерального округа из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

"По состоянию на 17-00 аварийно-восстановительные работы продолжаются. принимаются меры по организации временного электроснабжения социально-значимых объектов с использованием резервных источников электроснабжения", - говорится в сообщении.

По данным Минэнерго, без электроснабжения остаются около 7,3 тыс. человек в Московском регионе, около 9,4 тыс. человек в Калужской области и 10,7 тыс. человек в Тульской области.

Накануне Гидрометцентр и МЧС предупреждали о предстоящем ненастье - ливне, граде и порывистом ветре, но сначала речь шла о порывах до 20 метров в секунду.

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