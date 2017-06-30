Аэропорты и вокзалы в пострадавших от грозы регионах ЦФО работают в штатном режиме

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МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Аэропорты и вокзалы в регионах Центрального федерального округа, пострадавших от проливного дождя и грозы, работают в обычном режиме. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Центрального регионального центра МЧС.
От стихии в большей степени пострадали Владимирская, Калужская, Московская, Рязанская и Тульская области.
"Аэропорты, железнодорожные вокзалы, автовокзалы, дороги федерального и регионального значения работают в штатном режиме", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что циклон не привел к заторам на дорогах.
В ЦРЦ напомнили, что с 12:00 30 июня подразделения МЧС в Центральном федеральном округе переведены в режим повышенной готовности.