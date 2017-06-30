Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.07:
$ 59.39
€ 67.81
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Аэропорты и вокзалы в пострадавших от грозы регионах ЦФО работают в штатном режиме

Общество
30 июня, 23:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, июня. /ТАСС

От стихии в большей степени пострадали Владимирская, Калужская, Московская, Рязанская и Тульская области

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Аэропорты и вокзалы в регионах Центрального федерального округа, пострадавших от проливного дождя и грозы, работают в обычном режиме. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Центрального регионального центра МЧС.

От стихии в большей степени пострадали Владимирская, Калужская, Московская, Рязанская и Тульская области.

"Аэропорты, железнодорожные вокзалы, автовокзалы, дороги федерального и регионального значения работают в штатном режиме", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что циклон не привел к заторам на дорогах.

В ЦРЦ напомнили, что с 12:00 30 июня подразделения МЧС в Центральном федеральном округе переведены в режим повышенной готовности.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Тропический ливень в Московском регионе
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Полигон бытовых отходов "Кучино", закрытый по требованию президента, 23 июня 2017 года
Парки вместо свалок: как бывшие полигоны отходов обретают вторую жизнь
Реабилитационный центр Тихвинской епархии "Сологубовка"
"Шанс остаться живым": как церковь помогает наркоманам победить зависимость
Новации реновации: как изменился "закон о хрущевках"
Фото
7
Работы по благоустройству центра Москвы закончатся до 25 августа
11
Десятки тысяч мусульман собрались у Соборной мечети в Москве
21
"Гуляли всю ночь до утра": как российские школьники отметили выпускной
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Рекордное число выпускников получили 300 баллов по ЕГЭ в 2017 году
2
Два человека стали жертвами грозы в Московском регионе
3
В Москве 30 июня выпало около 70% месячной нормы осадков
4
Путин и Меркель обсудили темы предстоящего саммита G20
5
Лавров сравнил обвинения США в адрес России с анекдотом про Чапаева
6
Пилот совершившего жесткую посадку под Тольятти самолета скончался
7
"Все в укрытие": жители Московского региона делятся впечатлениями о непогоде в соцсетях
Темы дня
Загрузка...
Реклама