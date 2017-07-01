Около 10 тысяч гостей ждут в субботу на Сабантуе в Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 июля. /ТАСС/. Организаторы Сабантуя, который пройдет в субботу в селе Кадниково Свердловской области, ожидают около 10 тыс. гостей. Предполагается участие в празднике глав Татарстана и Свердловской области Рустама Минниханова и Евгения Куйвашева, сообщили в областном департаменте информационной политики.

"Организаторы национального культурно-спортивного праздника Сабантуй-2017 в Свердловской области обещают сделать его по-настоящему масштабным и ждут около 10 тыс. гостей. В программе празднования - работа 12 национальных подворий, традиционные забавы и развлечения: конные скачки, борьба куреш, бои мешками на бревне и праздничный концерт", - говорится в сообщении.

Гости национальных подворий смогут познакомиться с обычаями и культурой татар и башкир, отмечают в департаменте. "Здесь будут представлены ремесла, предметы быта, костюмы, национальная кухня, можно будет приобрести сувениры, чак-чак, мед и многое другое. Торжественное открытие областного Сабантуя-2017 пройдет с участием профессиональных артистов Татарстана и Башкортостана", - сообщили в департаменте.

"Ожидается, что приз победителю в соревнованиях по курешу - ключи от нового автомобиля - вручит президент Татарстана Рустам Минниханов. Также на празднике пройдут скачки на чистокровных верховых лошадях. Победителю этих соревнований такой же приз - автомобиль - вручит глава Свердловской области Евгений Куйвашев", - говорится в сообщении.