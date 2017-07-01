Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.07:
$ 59.39
€ 67.81
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Около 10 тысяч гостей ждут в субботу на Сабантуе в Свердловской области

Общество
1 июля, 0:46 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 1, июля. /ТАСС

Гости 12 национальных подворий смогут познакомиться с обычаями и культурой татар и башкир

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 июля. /ТАСС/. Организаторы Сабантуя, который пройдет в субботу в селе Кадниково Свердловской области, ожидают около 10 тыс. гостей. Предполагается участие в празднике глав Татарстана и Свердловской области Рустама Минниханова и Евгения Куйвашева, сообщили в областном департаменте информационной политики.

"Организаторы национального культурно-спортивного праздника Сабантуй-2017 в Свердловской области обещают сделать его по-настоящему масштабным и ждут около 10 тыс. гостей. В программе празднования - работа 12 национальных подворий, традиционные забавы и развлечения: конные скачки, борьба куреш, бои мешками на бревне и праздничный концерт", - говорится в сообщении.

Гости национальных подворий смогут познакомиться с обычаями и культурой татар и башкир, отмечают в департаменте. "Здесь будут представлены ремесла, предметы быта, костюмы, национальная кухня, можно будет приобрести сувениры, чак-чак, мед и многое другое. Торжественное открытие областного Сабантуя-2017 пройдет с участием профессиональных артистов Татарстана и Башкортостана", - сообщили в департаменте.

"Ожидается, что приз победителю в соревнованиях по курешу - ключи от нового автомобиля - вручит президент Татарстана Рустам Минниханов. Также на празднике пройдут скачки на чистокровных верховых лошадях. Победителю этих соревнований такой же приз - автомобиль - вручит глава Свердловской области Евгений Куйвашев", - говорится в сообщении.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Полигон бытовых отходов "Кучино", закрытый по требованию президента, 23 июня 2017 года
Парки вместо свалок: как бывшие полигоны отходов обретают вторую жизнь
Реабилитационный центр Тихвинской епархии "Сологубовка"
"Шанс остаться живым": как церковь помогает наркоманам победить зависимость
Новации реновации: как изменился "закон о хрущевках"
Фото
7
Работы по благоустройству центра Москвы закончатся до 25 августа
11
Десятки тысяч мусульман собрались у Соборной мечети в Москве
21
"Гуляли всю ночь до утра": как российские школьники отметили выпускной
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Рекордное число выпускников получили 300 баллов по ЕГЭ в 2017 году
2
Два человека стали жертвами грозы в Московском регионе
3
В Москве 30 июня выпало около 70% месячной нормы осадков
4
Путин и Меркель обсудили темы предстоящего саммита G20
5
Лавров сравнил обвинения США в адрес России с анекдотом про Чапаева
6
Пилот совершившего жесткую посадку под Тольятти самолета скончался
7
"Все в укрытие": жители Московского региона делятся впечатлениями о непогоде в соцсетях
Темы дня
Загрузка...
Реклама