В Польше открыли памятные плиты на могилах погибших советских военнопленных

ВАРШАВА, 1 июля. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Памятные плиты на месте захоронения погибших в нацистском лагере советских военнопленных установили на северо-западе Польши. Торжественную церемонию их открытия под названием "Пусть память живет" провели в пятницу власти гмины (волости) Гольчево (Западно-Поморское воеводство).

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Плиты появились на кладбище в местности Сосновице. Три года назад в результате проведенных в этом районе российскими, польскими и немецкими поисковиками эксгумационных работ были обнаружены останки около 180 красноармейцев, заключенных в существовавшем здесь в годы Второй мировой войны нацистском лагере для военнопленных и погибших от истощения и болезней в период с октября 1941-го по июнь 1942 г. Благодаря обнаруженным именным жетонам, удалось установить личность 167 из них. Новые мемориальные плиты увековечили их имена.

В церемонии открытия памятных плит принимали участие представители местной власти, духовенства, российского дипломатического корпуса, ветераны и даже некоторые родственники похороненных в этих местах красноармейцев, которые благодаря усилиям поисковиков получили информацию о судьбе своих предков. Церемонию взял под свой почетный патронат президент Польши Анджей Дуда.

Как рассказал в беседе с корреспондентом ТАСС генеральный консул РФ в Гданьске Александр Карачевцев, "состоялось очень доброе мероприятие, которое произвело крайне положительное впечатление". "Облагороженное кладбище с новыми плитами, на которые нанесены имена погибших красноармейцев, выглядит достойно и ухоженно", - подчеркнул он. По словам консула, особенно трогателен тот факт, что в церемонии принимали участие родственники, которые много лет назад получили известие о пропаже близкого человека без вести и только сейчас смогли по-настоящему проститься.

Бургомистр Гольчево Анджей Данелюк отметил важность заботы о подобных местах памяти. "Благодаря памяти об умерших мы живем, без истории не было бы будущего", - подчеркнул он. "Наше сотрудничество с россиянами складывается очень хорошо", - добавил глава гмины, выразив надежду, что так будет и дальше. "За счет уважения к погибшим мы действуем в этом направлении", - констатировал он.

История появления кладбища

Во времена Второй мировой войны нацисты организовали в окрестных лесах трудовой лагерь, который строили советские военнопленные, привезенные сюда с фронта в 1941 году. Узники также работали на близлежащей фабрике по восстановлению оружия для немецких солдат.

Информации о том, сколько красноармейцев находилось в этом лагере, нет. По воспоминаниям местных жителей, ставших свидетелями событий тех лет, среди строивших бараки и склады первых советских узников началась эпидемия тифа, которая унесла жизни нескольких десятков человек. Их тела похоронили в общих могилах на территории, позднее ставшей военным кладбищем. Есть также свидетельства о массовых расстрелах. В конце войны во время отступления нацисты взорвали часть зданий, уничтожив следы своих преступлений.

Расследование событий в Сосновице началось в 1968 году. К тому времени на местном кладбище было 85 безымянных могил. Следователи уже тогда подозревали, что в них могут покоиться жертвы трудового лагеря. В 80-е годы здесь появился обелиск в память о погибших. Раскопки проводить боялись, так как местные леса были полны опасных предметов и вооружения, оставшихся после войны. В 1999-2004 гг. саперы обнаружили здесь 14149 неразорвавшихся снарядов.

Только в 2013 году в Сосновице начались археологические раскопки. В поисковую группу вошли представители польского департамента судебной медицины Поморского медицинского университета, группы военной археологии "Поморже-1945" из Щецина и поисковая группа "Всход" из Белостока. С российской стороны - представители поискового движения Москвы под эгидой журнала "Военная археология", а с немецкой - члены общественной поисковой организации V.B.G.O. Они обнаружили 59 могил, в которых оказалось 180 тел. Не удалось установить личность 13-ти военнопленных. Известно также, что все погибшие были из СССР, хотя исследователи не исключают возможности наличия там останков представителей других стран.

Теперь кладбище в Сосновице облагорожено. Установлены новые плиты с именами идентифицированных погибших. Мелкие артефакты, обнаруженные в результате раскопок, - солдатские именные жетоны, пуговицы, фрагменты снарядов - представлены в Музее истории Каменьской земли.