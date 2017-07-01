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Бречалов заявил, что планирует совместный проект с Карякиным по продвижению шахмат в РФ

Общество
1 июля, 13:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, июля. /ТАСС

Врио главы Удмуртии отметил, что проект сейчас находится в стадии обсуждения с российским гроссмейстером

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Александр Бречалов

Александр Бречалов

© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Врио главы Удмуртии Александр Бречалов и российский гроссмейстер Сергей Карякин планируют представить совместный проект по популяризации шахмат в России на площадке Общественной палаты РФ. Об этом сообщил Бречалов журналистам в субботу в Москве.

"Я уверен, что Удмуртия станет здесь точно одним из передовых регионов, поскольку у нас есть огромный запрос на это, а со стороны власти у меня есть огромный интерес поддерживать это направление. Думаю, что в ближайшее время мы на площадке Общественной палаты, может быть, представим некий проект совместный", - рассказал Бречалов.

Он отметил, что проект сейчас находится в стадии обсуждения с Карякиным. "В Удмуртии шахматы - это больше, чем шахматы, я уже понял, это целая культура. <...> Мы с Сергеем Карякиным сейчас обсуждали, что он не только как наш известный шахматист, но и как член Общественной палаты заинтересован в продвижении шахмат в России", - сказал врио главы республики.

Карякин в возрасте 12 лет и семи месяцев стал самым молодым гроссмейстером в истории. Является чемпионом мира по быстрым шахматам (2012 г.), победитель командного чемпионата мира (2013), Кубка мира по шахматам (2015), чемпион мира по блицу (2016), участник матча за шахматную корону с норвежцем Магнусом Карлсеном (2016).

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