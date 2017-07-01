Собянин открыл Якиманскую набережную после благоустройства

Петраков: "Томи" нужны пять-шесть футболистов во все линииСпорт 1 июля, 15:38
Чемпионка ОИ-2016 по художественной гимнастике Мамун не теряет надежд вернуться в сборнуюСпорт 1 июля, 15:19
Гимнастка Мустафина пока не тренируется и все время посвящает маленькой дочериСпорт 1 июля, 15:07
Потолок заплат в НБА в сезоне-2017/18 составит $99 млнСпорт 1 июля, 14:58
Тысячи человек вышли в Гонконге на марш в поддержку демократииМеждународная панорама 1 июля, 14:39
Бречалов заявил, что планирует совместный проект с Карякиным по продвижению шахмат в РФОбщество 1 июля, 13:59
Председатель Европарламента: Гельмут Коль был гигантом историиМеждународная панорама 1 июля, 13:51
Анита Цой стала послом Дома болельщиков олимпийской команды России на ОИ-2018Спорт 1 июля, 13:40
ОКР подписал меморандум о сотрудничестве с посольством Южной Кореи в популяризации ОИ-2018Спорт 1 июля, 13:38
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин в субботу посетил Якиманскую набережную, на которой уже завершены работы по благоустройству. Он отметил, что, несмотря на вчерашний шторм и тропические ливни, московские улицы после проведенной реконструкции прошли испытания.
"Сегодня закончена реконструкция на Якиманской набережной, в Голутвинском переулке, также закончены работы на Новой площади. Из-за шторма и тропических ливней московские улицы прошли испытание, там, где была проведена реконструкция, никаких особых проблем не было", - сказал журналистам мэр Москвы.
По его словам, несмотря на ливни и плохую погоду, работа [по благоустройству города] будет идти по графику. В этом году будет закончена реконструкция еще ста улиц.
"До конца августа все основные работы на улично-дорожной сети будут закончены", - отметил Собянин.