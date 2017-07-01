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Собянин открыл Якиманскую набережную после благоустройства

Общество
1 июля, 15:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, июля. /ТАСС

Мэр Москвы подчеркнул, что, несмотря на ливни и плохую погоду, работа по благоустройству города будет идти по графику

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МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин в субботу посетил Якиманскую набережную, на которой уже завершены работы по благоустройству. Он отметил, что, несмотря на вчерашний шторм и тропические ливни, московские улицы после проведенной реконструкции прошли испытания.

"Сегодня закончена реконструкция на Якиманской набережной, в Голутвинском переулке, также закончены работы на Новой площади. Из-за шторма и тропических ливней московские улицы прошли испытание, там, где была проведена реконструкция, никаких особых проблем не было", - сказал журналистам мэр Москвы.

По его словам, несмотря на ливни и плохую погоду, работа [по благоустройству города] будет идти по графику. В этом году будет закончена реконструкция еще ста улиц.

"До конца августа все основные работы на улично-дорожной сети будут закончены", - отметил Собянин.

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