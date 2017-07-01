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В Ленобласти начался крестный ход по местам явления иконы Тихвинской Богоматери

Общество
1 июля, 19:23 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 1, июля. /ТАСС

За время крестного хода верующие пройдут 240 км по историческим местам, связанным с одной из самых чтимых православных икон

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 июля. /ТАСС/. Верующие Ленинградской области начали в субботу девятидневный крестный ход, за время которого они пройдут 240 км по историческим местам, связанным с одной из самых чтимых православных икон Богоматери - Тихвинской. Крестный ход, который проводится в области второй год подряд, посвящен явлению Тихвинской иконы Божией Матери в 1383 году, поэтому он получил название "Путь Богородицы".

"Крестный ход начался в Николо-Стороженском монастыре в Волховском районе, священники и верующие с детьми идут 31 км до деревни Надкопанье, где в воскресенье в Храме Рождества отслужит архиерейскую литургию епископ Тихвинский и Лодейнопольский Мстислав, - рассказали ТАСС в оргкомитете. - Крестный ход завершится 9 июля в Тихвинском Успенском мужском монастыре".

"Общая протяженность пути 240 км, за день около 25 км, ночевать будут в храмах и палатках, - пояснила представитель оргкомитета Ирина Жукова. - Погода неблагоприятная, но Крестный ход продолжится в любую погоду". Среди участников шествия немало детей, в том числе маленьких, они идут вместе с родителями.

Первый крестный ход "Путь Богородицы" в 2016-м продолжался два дня и собрал около 300 верующих из Санкт- Петербурга, Москвы и Ленинградской области, которые проследовали по двум районам в автобусах и пешком. В этом году продолжительность крестного хода увеличена, и паломники передвигаются только пешком. За время пути им предстоит посетить три монастыря в Волховском и Тихвинском районах - Введено-Оятский, Покрово-Тервенический и Тихвинский Введенский, а также два скита в Лодейнопольском районе - Никольский и скит иконы Божией Матери "Неупиваемая Чаша".

Крестный ход организован Тихвинской епархией РПЦ при поддержке комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области, администраций муниципальных районов и общественных организаций.

Тихвинская икона

Образ Тихвинской Богоматери относится к числу наиболее чтимых в России, наряду с Казанской и Владимирской. Средневековые рукописные сказания повествуют, что в конце XIV века икона семь раз появлялась перед очевидцами, в том числе на Ладожском озере, в Имоченицах и на Смолковой горе, на Куковой горе, на горе у реки Тихвинка. На месте последнего явления иконы для ее хранения была построена деревянная церковь Успения Богородицы.

Позднее, 1507-1515 годах великий князь Московский Василий III приказал построить в Тихвине каменный Успенский собор и перенести в него икону, которая с тех пор называется Тихвинской. Сохранились свидетельства, что в 1547 году, перед венчанием на царство и Казанским походом здесь побывал Иван Грозный, по указу которого в 1560 году был основан Тихвинский Богородичный Успенский мужской монастырь.

Икона покинула собор в ноябре 1941 года, когда во время оккупации Тихвина гитлеровскими войсками ее вывезли в Псков и передали Псковской духовной миссии. Затем она попала в американскую зону оккупации Германии, откуда ее вывезли в США и поместили в Свято-Троицкий собор в Чикаго. В 2004 году икона была торжественно возвращена на историческое место в Тихвинский Успенский монастырь.

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