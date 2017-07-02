Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.07:
$ 59.39
€ 67.81
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Медведев поздравил работников морского и речного флота с профессиональным праздником

Общество
2 июля, 10:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, июля. /ТАСС

Премьер-министр РФ отметил, что благодаря работе моряков и речников развивается международное торговое сотрудничество, осуществляется бесперебойное сообщение между регионами страны

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил ветеранов и работников морского и речного флота с профессиональным праздником. Об этом сообщается в воскресенье на сайте правительства РФ.

"Этот замечательный праздник объединяет сотни тысяч специалистов, портовиков, путейцев и судоремонтников, всех, кто посвятил свою жизнь морскому и речному флоту России, - говорится, в частности, в телеграмме. - Водный транспорт является важной частью единого транспортного комплекса страны, способствует экономическому росту и повышению конкурентоспособности национальной экономики".

Премьер отметил, что благодаря работе моряков и речников развивается международное торговое сотрудничество, осуществляется бесперебойное сообщение между регионами страны. "Вы помогаете открывать месторождения, осваивать новые территории, строить крупные предприятия в труднодоступных районах Сибири и Дальнего Востока, развивать Северный морской путь, доставляете самые разные грузы, технику и оборудование, сельскохозяйственную продукцию и продовольствие", - добавил глава правительства.

День работников морского и речного флота России отмечается ежегодно в первое воскресенье июля. Праздник учрежден указом Президиума Верховного Совета СССР "О праздничных и памятных днях" от 1 октября 1980 года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Медведев, Дмитрий Анатольевич
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Полигон бытовых отходов "Кучино", закрытый по требованию президента, 23 июня 2017 года
Парки вместо свалок: как бывшие полигоны отходов обретают вторую жизнь
Реабилитационный центр Тихвинской епархии "Сологубовка"
"Шанс остаться живым": как церковь помогает наркоманам победить зависимость
Новации реновации: как изменился "закон о хрущевках"
Фото
5
Выпускной в ИТМО: дипломы из рук абитуриента и научные свадьбы
4
Четыре сотни китайских туристов отправились автопробегом из Пекина в Россию
7
Работы по благоустройству центра Москвы закончатся до 25 августа
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Тринадцать человек погибли в результате аварии с "КамАЗом" в Татарстане
2
В центре Дамаска прогремел взрыв, есть погибшие
3
Times: британский спецназ скрывал свои преступления в Афганистане
4
Украина отменила госрегулирование цен на продукты питания
5
Путин внес изменения в закон "О военном положении"
6
По факту ДТП с 13 погибшими в Татарстане возбуждено два уголовных дела
7
Мужчина открыл стрельбу в ходе конфликта в Подмосковье
Темы дня
Загрузка...
Реклама