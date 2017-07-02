Медведев поздравил работников морского и речного флота с профессиональным праздником

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МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил ветеранов и работников морского и речного флота с профессиональным праздником. Об этом сообщается в воскресенье на сайте правительства РФ.
"Этот замечательный праздник объединяет сотни тысяч специалистов, портовиков, путейцев и судоремонтников, всех, кто посвятил свою жизнь морскому и речному флоту России, - говорится, в частности, в телеграмме. - Водный транспорт является важной частью единого транспортного комплекса страны, способствует экономическому росту и повышению конкурентоспособности национальной экономики".
Премьер отметил, что благодаря работе моряков и речников развивается международное торговое сотрудничество, осуществляется бесперебойное сообщение между регионами страны. "Вы помогаете открывать месторождения, осваивать новые территории, строить крупные предприятия в труднодоступных районах Сибири и Дальнего Востока, развивать Северный морской путь, доставляете самые разные грузы, технику и оборудование, сельскохозяйственную продукцию и продовольствие", - добавил глава правительства.
День работников морского и речного флота России отмечается ежегодно в первое воскресенье июля. Праздник учрежден указом Президиума Верховного Совета СССР "О праздничных и памятных днях" от 1 октября 1980 года.