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Митрополит Иларион осудил решение ЕСПЧ о лишении жизни ребенка с генетическим заболеванием

Общество
2 июля, 17:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, июля. /ТАСС

Иларион назвал отключение ребенка от систем жизнеобеспечения "чудовищным решением", которое продемонстрировало "глубочайший кризис самого понятия защиты прав человека"

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Митрополит Иларион

Митрополит Иларион

© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Европейский суд по правам человека, а также ряд других судебных инстанций, определившие судьбу десятимесячного британского мальчика, страдающего редким генетическим заболеванием, поступили "чудовищно", вынеся решение об отключении ребенка от систем жизнеобеспечения. Такое мнение высказал в воскресенье глава Синодального отдела внешних церковных связей, митрополит Волоколамский Иларион.

"Чудовищное решение Европейского суда по правам человека продемонстрировало глубочайший кризис самого понятия защиты прав человека. Теперь право на жизнь уступает место праву на смерть", - говорится в заявлении митрополита, опубликованном на сайте возглавляемого им отдела.

Речь идет о Чарли Гарде, который находится в терминальной стадии заболевания, и которому, по мнению британских врачей, уже ничем нельзя помочь. В связи с этим, специалисты больницы Грэйт-Осмонд-Стрит считают, что в интересах 10-месячного мальчика будет отключить его от систем жизнеобеспечения, чтобы дать ребенку "достойно умереть". Однако, как говорится в заявлении, американские врачи были готовы взяться за лечение Гарда и провести курс экспериментальной терапии, которая имела положительные результаты в случаях с другими маленькими пациентами и помогла облегчить симптомы заболевания. Кроме этого, было собрано более миллиона фунтов стерлингов (более миллиона долларов США) для оплаты лечения Чарли в Соединенных Штатах.

Несмотря на это, госпиталь обратился в суд, чтобы тот решил судьбу ребенка.

"Почему в XXI веке семья в свободном демократическом государстве оказывается запертой в стенах одной клиники из-за решения суда и не может воспользоваться услугами другой клиники? Почему родители лишены права всеми доступными средствами бороться за жизнь своего ребенка и самостоятельно принимать решения, касающиеся его лечения?" - задался вопросом митрополит Иларион.

"Выражаю надежду на то, что родители Чарли Гарда получат возможность предоставить своему ребенку то лечение, которое они считают правильным", - добавил он.

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