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Путин отметил просветительскую и воспитательную роль кинофестиваля "Алые паруса"

Общество
2 июля, 23:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, июля. /ТАСС

Президент выразил уверенность, что нынешний фестиваль надолго запомнится своей насыщенной программой, а также дружеской и непринужденной атмосферой

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МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил с открытием XXV Международного детского кинофестиваля "Алые паруса", который начал работу в воскресенье вечером в Международном детском центре "Артек". Текст приветствия опубликован на сайте главы государства.

"Приветствую вас в "Артеке" и поздравляю с открытием XXV, юбилейного Международного детского кинофестиваля "Алые паруса". Все эти годы ваш замечательный проект достойно выполняет высокую просветительскую, воспитательную миссию, служит развитию у молодого поколения творческих способностей и художественного вкуса, формирует уважение к нашему богатому историческому, культурному, духовному наследию", - говорится в телеграмме.

Путин выразил уверенность, что нынешний фестиваль надолго запомнится своей насыщенной программой, а также дружеской и непринужденной атмосферой.

На церемонию открытия фестиваля на Артек-арене собрались тысячи обитателей детского центра. Бессменный президент кинофестиваля, народный артист СССР Василий Лановой зачитал собравшимся приветствие президента России.

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