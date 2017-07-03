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Станция контроля атмосферы введена в эксплуатацию на терминале СУЭК под Ванино

Общество
3 июля, 8:48 UTC+3 ХАБАРОВСК /Корр. ТАСС, Сергей Мингазов

Ее установка была запланирована соглашением о природоохранных мероприятиях в Год экологии, подписанным властями края, Министерством природных ресурсов и СУЭК

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ХАБАРОВСК, 3 июля. /Корр. ТАСС Сергей Мингазов/. Станция контроля воздуха начала действовать в поселке Токи в Ванинском районе Хабаровского края, где работает компания "Дальтрансуголь" (СУЭК). Ее установка была запланирована соглашением о природоохранных мероприятиях в Год экологии, подписанным властями края, Министерством природных ресурсов РФ и СУЭК на втором Восточном экономическом форуме, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе правительства региона.

"Станция введена в эксплуатацию АО "Дальтрансуголь" в поселке Токи Ванинского района. Она позволяет осуществлять мониторинг диоксидов азота в автоматическом режиме. Данные о содержании веществ в атмосферном воздухе будут передаваться в режиме онлайн", - рассказал собеседник агентства.

По соглашению "Дальтрансуголь" взял на себя обязательства выделить 378,3 миллиона рублей на модернизацию водоочистных сооружений, оборудование автоматизированной системы мониторинга качества воздуха, установку новой системы пылеподавления, линии пневматической транспортировки угольной пыли в поселке Токи. Предполагается, что это позволит сократить выбросы угольной пыли в атмосферу в среднем на 20%.

Еще 114,3 млн рублей в экологию региона вложит АО "Ургалуголь". Компания осваивает Ургальское каменноугольное месторождение в Верхнебуреинском районе и Мареканское буроугольное месторождение в Охотском районе, средства пойдут на реконструкцию очистных сооружений, станции обезжелезивания и благоустройство территорий.

Угольный терминал АО "Дальтрансуголь" расположен в бухте Мучке порта Ванино и является пока единственным специализированным портом по перевалке угля в Хабаровском крае. За счет мощностей терминала осуществляется экспорт угля с месторождений Кузбасса, Бурятии, Забайкальского края, Иркутской области, Хакасии, а также с Ургальского месторождения Хабаровского края.

С 2010 года предприятие ведет поэтапную комплексную реконструкцию с развитием железнодорожной инфраструктуры общего и необщего пользования для увеличения перевалки угля через Ванинский балкерный терминал. В 2014-2016 гг. велись работы по сооружению соединительного железнодорожного пути от станции Токи до угольного терминала, а также строительство автомобильной дороги, сетей связи и энергоснабжения. Стоимость этого проекта оценивается в более чем 3 млрд рублей.

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