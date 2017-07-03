Губернатор: ремонт единственного аэропорта Норильска не нарушил жизнь города

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НОРИЛЬСК, 3 июля. /ТАСС/. Ремонт взлетно-посадочной полосы (ВПП) аэропорта Алыкель - единственных воздушных ворот для Норильска, начавшийся 1 июня, не нарушил жизнь горожан. Об этом в понедельник журналистам сообщил губернатор Красноярского края Виктор Толоконский.
"Жизнь норильчан фактически не нарушена этим большим ремонтом. Люди поехали в отпуска, дети поехали поступать в университеты. Мы очень активно следим за билетной программой", - сказал Толоконский.
С 1 июня началась реконструкция центральной части ВПП аэропорта. Во время ремонта авиакомпания Nordstar выполняет прямые рейсы из Норильска в Красноярск на самолетах ATR-42 и ATR-72. Рейсы в Москву - на двух типах воздушных судов через Сургут: до Сургута на самолетах ATR-42 и ATR-72, из Сургута до Москвы - на самолетах Boeing 737-800. Дополнительно выполняются ежедневные рейс в Новый Уренгой.
Реконструкция аэропорта Алыкель в Норильске началась в 2016 году, самолетам была доступна полоса в 2,5 км, что позволило не ограничивать пассажирские и грузоперевозки. Однако в этом году работы ведутся на участке взлетно- посадочной полосы длиной более чем 1 километр: воздушные суда типа Boeing при таких параметрах не смогут приземляться в аэропорту, поэтому их заменят самолеты малой авиации. Календарный период реконструкции ВПП - с 1 июня по 15 сентября, однако сроки могут быть сдвинуты из-за погодных условий.
Во избежание ажиотажа и спекуляций авиабилеты на июнь-август были выставлены в продажу волнами.
Реконструкция аэропорта Алыкель запланирована на три летних сезона. Работы планируется завершить в сентябре 2018 года. Финансирование ведется в рамках федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)", 9,6 млрд рублей на ее реализацию направил федеральный бюджет, 3 млрд руб. - компания "Норильский никель".