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Пучков просит принять дополнительные меры по повышению безопасности дорожного движения

Общество
3 июля, 12:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, июля. /ТАСС

По словам главы МЧС, в последнее время наблюдается рост числа ДТП с тяжелыми последствиями

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МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Глава МЧС России Владимир Пучков в связи с последними крупными ДТП считает необходимым принять дополнительные меры по повышению безопасности дорожного движения.

"В последнее время возросло количество ДТП с тяжелыми последствиями как на федеральных, так и на региональных дорогах. Я попрошу соответствующие федеральные структуры совместно с органами исполнительной власти еще раз провести комплекс мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения", - сказал он в понедельник на селекторном совещании в министерстве.

По словам Пучкова, летом значительно возрастает нагрузка на трассы. "Давайте еще раз дополнительно осуществим необходимые меры", - заключил министр.

2 июля в Татарстане произошло крупное ДТП с участием пассажирского автобуса и грузовика, жертвами которого 14 человек.

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