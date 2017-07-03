Пучков просит принять дополнительные меры по повышению безопасности дорожного движения

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Глава МЧС России Владимир Пучков в связи с последними крупными ДТП считает необходимым принять дополнительные меры по повышению безопасности дорожного движения.

"В последнее время возросло количество ДТП с тяжелыми последствиями как на федеральных, так и на региональных дорогах. Я попрошу соответствующие федеральные структуры совместно с органами исполнительной власти еще раз провести комплекс мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения", - сказал он в понедельник на селекторном совещании в министерстве.

По словам Пучкова, летом значительно возрастает нагрузка на трассы. "Давайте еще раз дополнительно осуществим необходимые меры", - заключил министр.

2 июля в Татарстане произошло крупное ДТП с участием пассажирского автобуса и грузовика, жертвами которого 14 человек.