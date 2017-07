Как регулируют интернет-пространство в разных странах

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Комитет по вооруженным силам Сената Конгресса США предложил запретить национальному министерству обороны использовать программное обеспечение "Лаборатории Касперского". По словам автора поправок в законодательство сенатора Джин Шахин, "наличие связей между компанией и Кремлем внушает очень большую тревогу", и ее продуктам "нельзя доверить защиту критических узлов инфраструктуры, в особенности компьютерных систем, жизненно важных для обеспечения национальной безопасности". В ответ на опасения американских законодателей основатель компании Евгений Касперский заявил, что готов предстать перед Сенатом, чтобы развеять опасения по поводу продукции его компании. Какие санкции применяют в разных странах к нарушителям законов в виртуальном пространстве и как регулируется сфера интернета за рубежом - в материале ТАСС.

Штрафы к Facebook и Youtube в Германии

Парламент Германии принял законопроект, согласно которому социальным сетям, таким как Facebook и YouTube, грозят штрафы до €50 млн за несвоевременное удаление оскорбительных записей. Ресурсы с аудиторией свыше 2 млн человек обязаны удалять незаконный контент в течение 24 часов. Под нелегальным контентом в закопроекте понимаются записи, содержащие разжигание ненависти, клевету, оскорбления в адрес религии, а также нарушающие конфиденциальность других пользователей. За неудаление таких записей в течение 24 часов с момента публикации компании будет грозить штраф до €50 млн, а ответственные менеджеры также могут получить обязательство выплатить до €5 млн. Закон должен вступить в силу в октябре 2017 года.

Мошенник не пройдет - опыт Канады

Верховный суд Канады предписал Google исключать из результатов поиска ссылки на компании, уличенные в мошенничестве, причем не только для канадских пользователей, но и по всему миру. К такому решению в стране пришли после иска компании Equustek Solutions Inc., которая обвинила своего конкурента Datalink Technologies Gateways Inc. в том, что компания продает технологии Equustek, выдавая их за свои. Компания обратилась в Google c просьбой не направлять людей на страницу сайта мошенников, где размещались предложения о продаже, но те начали создавать новые страницы, и Equustek потребовала, чтобы Google в принципе не показывал в результатах поиска сайт недобросовестных конкурентов. Для такого шага Google понадобилось предписание суда, и Equustek убедила Верховный суд Канады в правомерности своих требований.

Увольнение в WhatsApp по-итальянски

Работодатель, сообщающий об увольнении сотруднику через WhatsApp, имеет на это полное право. Это постановил окружной суд итальянского города Катания после того, как сотрудника уволили через мессенджер. Бывший сотрудник подала иск на работодателя, но судья решил, что прекращение трудовых отношений по WhatsApp является "современной формой сообщения об увольнении в электронном виде". Также сотрудник может быть уволен через соцсеть.

ЕС штрафует Google

Еврокомиссия оштрафовала Google на €2,42 млрд по антимонопольному делу - комиссия признала, что Google злоупотребляет доминирующим положением на рынке, формируя поисковую выдачу результатов по товарам и услугам так, что коммерческие партнеры компании оказываются на первых строчках. Назначенный штраф станет рекордным среди антимонопольных дел. У корпорации есть 90 дней, чтобы прекратить "незаконные действия" и предоставить всем сервисам равные условия отображения в поисковой выдаче.

Регулировка блокчейн в США

Законодатели штата Делавер проголосовали за принятие поправок, призванных урегулировать использование блокчейн (технология передачи и хранения данных в сети интернет - прим. ТАСС). Согласно закону, все документальные сведения юридических лиц станет возможно хранить при помощи распределенных реестров. Однако, юридические лица по запросу уполномоченных лиц должны предоставлять информацию в "clearly legible paper form", т. е. по сути в бумажном виде. Только в такой форме записи из блокчейн могут быть приняты в суде в качестве доказательств.

В Нидерландах пиратов нет

Нидерландская антипиратская организация BREIN, защищающая интересы правообладателей, добилась прекращения деятельности порядка 200 продавцов медиаплееров для стриминга пиратского контента. Организация обратилась в Европейский суд, который в апреле нынешнего года постановил, что реализация устройств для стриминга пиратского контента является нарушением закона об авторских правах. Продажи осуществлялись на специальных сайтах, через интернет-магазины, такие как Amazon и eBay, а также через социальные сети, в том числе Facebook. Каждому провайдеру, предлагающему такие устройства, направляется соответствующее предупреждение. Те, кто договорятся с BREIN, выплачивают компенсацию в размере до €10 тыс. Дело проигнорировавших требования организации может быть передано в суд.

Расшифровка трафика в Австралии

Власти Австралии заявили о необходимости доступа спецслужб к расшифровке интернет-трафика для снижения рисков терроризма. В начале июля представители Австралии, Великобритании, США, Канады и Новой Зеландии встретятся в канадской Оттаве для обсуждения потенциальных мер по давлению в отношении разработчиков анонимных мессенджеров, соцсетей и других платформ для того, чтобы заставить их делиться зашифрованными данными со спецслужбами.

Генеральный прокурор Австралии Джордж Брандис в преддверие встречи в Оттаве выступил с официальным заявлением о том, что власти должны работать над тем, чтобы "добиться сотрудничества" от компаний, кто оказывает услуги в сегменте шифрования данных.

Использование террористами киберпространства является проблемой, которая вызывает серьезное беспокойство у разведывательных и правоохранительных органов. Австралия будет вести обсуждение возможных вариантов решения данной проблемы. В частности, речь будет идти о привлечении промышленных решений для предотвращению шифрования террористических сообщений.

Ранее премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл в ходе выступления на заседании Либеральной партии отметил, что интернет не может оставаться неконтролируемым пространством.

Хранение данных в Германии

Немецкий регулятор приостановил действие закона, обязывающего немецкие телекоммуникационные компании хранить телефонные и интернет-данные на срок до 10 недель, чтобы помочь бороться с преступностью, сославшись на решение суда.

Закон о сохранении данных, который должен был вступить в силу, требует от компаний хранить данные о сроках и продолжительности телефонных звонков, а также о онлайн-трафике через IP-адреса. Данные о местоположении с мобильных телефонов должны храниться в течение четырех недель.

Однако административный суд Германии постановил, что хранение данных о местонахождении и соединении без обоснованной причины, такой как подозрение в совершении преступления, противоречило законодательству Европейского союза.

Регулирующий орган Bundesnetzagentur заявил в среду, что он не заставит телекоммуникационные компании хранить такие данные до тех пор, пока не будут завершены судебные разбирательства, связанные с законом, и не будут штрафовать их за неспособность хранить данные на данный момент.

В 2014 году высший суд Европейского союза отменил правила, в соответствии с которым телекоммуникационные компании должны были хранить данные о сообщениях граждан ЕС на срок до двух лет на том основании, что это нарушает права человека.