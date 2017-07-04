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В освобожденном Алеппо восстанавливают исторические объекты

Общество
4 июля, 6:28 UTC+3 АЛЕППО /Сирия/ 4, июля. /ТАСС

Заместитель директор Национального музея Рахав Хамуи заверил, что при активной помощи сирийского правительства восстановительные работы завершатся в течение года

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АЛЕППО /Сирия/, 4 июля. /ТАСС/. Историки и археологи Алеппо после освобождения города от боевиков возрождают былую славу Национального музея, древнейшей библиотеки и римского акведука.

"Второй по числу экспонатов в Сирии Национальный музей сейчас находится в плачевном состоянии - вокруг сплошные воронки от разрывов, выбитые стекла здания, но уникальные археологические находки нам удалось сохранить", - рассказал журналистам заместитель директора Национального музея Рахав Хамуи.

По его словам, столь значительные повреждения комплекса обусловлены тем, что музей в годы противостояния террористам находился в ста метрах от линии фронта, но его сотрудники заранее укрыли, вывезли и спрятали самые ценные артефакты в подвалах городского университета и хранилищах Дамаска.

Рахав Хамуи пока не знает, когда музей откроет свои двери для посетителей, но заверил, что при активной помощи сирийского правительства восстановительные работы завершатся в течение года.

А в старейшем в регионе Археологическом обществе все экспонаты уже на своем месте. "40 тысяч уникальных древних книг расставлены по полкам и даже оцифрованы", - рассказала журналистам сотрудник Археологического общества Алия Халиб, уточнив, что перевод книг в электронный формат продолжался и в годы войны в Алеппо. Именно по древним книгам уже составлен план восстановления 11-километрового римского акведука, питавшего водой городскую цитадель еще две тысячи лет назад. "Уже через год, как обещают сирийские археологи, по этому желобу вновь, как и во времена Древнего Рима, побежит чистая вода", - сказал директор музейного комплекса цитадели Ахмад Гариб.

В настоящее время все исторические здания в Алеппо находятся под защитой сирийской армии, а правительство САР выделяет необходимые средства для скорейшего восстановления городских объектов истории, отметил он.

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