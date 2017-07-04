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Почти 60 московских гостиниц завышали цены перед Кубком конфедераций

Общество
4 июля, 8:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, июля. /ТАСС

Каждый случай завышения цен будет разбирать межведомственная группа с участием представителей гостиницы

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МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Почти 60 гостиниц Москвы в течение месяца до начала Кубка конфедераций завышали цены. К такому выводу пришли в московском департаменте спорта и туризма после подведения первых итогов ценового мониторинга гостиничных номеров, сообщила во вторник пресс-служба столичной мэрии.

Мониторинг начался 18 мая и завершится 2 августа. "В первый месяц мониторинга мы проверили более тысячи гостиниц различных категорий звездности, в 57 из них были выявлены нарушения. Цены за номера завышали в среднем на 20-30%", - приводит пресс-служба слова руководителя департамента спорта и туризма Николая Гуляева.

По данным пресс-службы, чаще всего эмбарго на повышение цен нарушали гостиницы с тремя-четырьмя звездами, таковых было выявлено 35, 14 двухзвездочных отелей и одна гостиница с одной звездой. Кроме того, обнаружены семь пятизвездочных гостиниц, не выполнявших требования к ценовой политике.

В мэрии напомнили, что максимальная стоимость гостиничного обслуживания в отелях на время проведения Кубка конфедераций и чемпионата мира по футболу 2018 года утверждена во всех городах, которые принимают турниры, постановлением правительства России № 89 от 10 февраля 2016 года. Цена фиксируется на срок в течение месяца до начала соревнований, на период соревнований и в течение месяца после их завершения. Согласно постановлению, с 18 мая по 2 августа 2017 года в Москве номера эконом класса в отелях без категории не должны стоить дороже 3280 рублей за сутки, в однозвездочных - 6570 рублей, в трехзвездочных - 10750 рублей.

Каждый случай завышения цен будет разбирать межведомственная группа с участием представителей гостиницы. Штрафы, уточнили в пресс-службе, получат те из них, которые не только завысили цены, но и успели сдать номера по таким прайсам. Тех, кто завышал стоимость комнат, будут штрафовать по статье КоАП РФ "Нарушение порядка ценообразования".

Кубок конфедераций проходил с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. В 2018 году Россия примет чемпионат мира, турнир пройдет в 11 городах с 14 июня по 15 июля.

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